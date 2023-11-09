Погибли на блокпосте: трагические ДТП, унесшие жизни украинских военных

Многие украинские военные и полицейские попали в ДТП прямо на блокпостах и получили из-за этого ранения или погибли. Обычно к трагедиям приводили нарушения ПДД со стороны водителей, которые превышали скорость или не учитывали ситуации на дорогах или погодные условия.

Заместитель директора Департамента коммуникации МВД Антон Страшко в интервью "Радио Свобода" сообщил, что с 24 февраля 2022 года на блокпостах в Украине в результате ДТП погибли 11 наших служащих (речь идет о военных и полицейских), еще 37 служащих получили ранения. 24 Канал решил вспомнить некоторые из этих аварий.

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На Закарпатье сбили пограничника

На блокпосту в селе Яноши Закарпатской области утром 7 ноября попал под колеса легковушки сотрудник ГПСУ. Пограничник стоял на проезжей части и проверял машину. Этот автомобиль хотел объехать 34-летний житель города Рахов на красной Audi. В результате он наехал на 21-летнего военного.

Пограничник выжил, но получил многочисленные травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали, а водителя задержали. Как выяснилось, он был трезв.



ДТП на блокпосте в Яноше / Фото Полиции Закарпатской области



Кадры с места событий / Фото Полиции Закарпатской области

В Киеве водитель наехал на военную

В Деснянском районе столицы вечером 6 ноября военная оказалась под колесами автомобиля. Около 21:25 она переходила дорогу на блокпосте по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбила машина Renault, за рулем которой сидел 66-летний мужчина. Пограничницу госпитализировали. Водитель Renault был трезв.



Последствия ДТП в столице / Фото полиции Киева



Военную сбили прямо на переходе / Фото полиции Киева

В столице насмерть задавили добровольца

Еще одно ДТП на блокпосте в Киеве произошло ночью 22 октября. К сожалению, эта авария оказалась смертельной. Адвокат, управлявший легковушкой Honda, насмерть задавил военного во время комендантского часа. Как позже выяснилось, в ту ночь погиб Василий Кирий. В апреле 2022 года он вступил в Добровольческое формирование Броварской городской территориальной общины №1 "Дозор". Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что этот доброволец нес службу на одном из блокпостов.

В ту ночь юрист двигался по трассе М-01 в направлении Броварского проспекта во время тумана, увидел грузовик, резко затормозил и не справился с управлением. В результате легковушка выехала со второй полосы на крайнюю правую и наехала на военного 1976 года рождения, из-за чего тот скончался на месте. Правоохранители задержали правозащитника и выяснили, что он был трезв.



Погибший на блокпосте доброволец / Фото Игоря Сапожко



Кадры с места смертельной аварии на блокпосте / Фото Киевской городской прокуратуры

Легковушка влетел в нацгвардейцев в Киеве

В Святошинском районе на Брестском проспекте в ночь на 25 июля Volkswagen на большой скорости влетел в военных Нацгвардии. Они в тот момент устанавливали металлические заграждения.

Автомобиль сбил двух нацгвардейцев, повредил заградительные средства и протаранил две припаркованные на обочине машины. В результате, к сожалению, погиб 49-летний Владимир Жудро. Второй военный выжил, но очутился в больнице. Этот виновник ДТП тоже был трезв. Водитель 2000 года рождения сразу вышел из авто и начал каяться. Его задержали.

Смертельная авария на столичном блокпоста / Фото Офиса генерального прокурора

Смертельное ДТП с участием Тандыра

Самой громкой из всех аварий на блокпостах стало смертельное ДТП, которое спровоцировал судья Алексей Тандыр. В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте в Киеве. Военный погиб на месте от полученных травм. У него осталась жена и трое детей.

Судья на момент аварии имел визуальные клинические признаки опьянения. Однако Тандыр отказался проходить тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Потому у него принудительно взяли биологические образцы согласно решению суда. Тандыр был задержан и переведен в СИЗО. Там он будет оставаться, по крайней мере, до 25 декабря 2023 года. Высший совет правосудия отстранил его от профессиональной деятельности.

В октябре 2022 года этот виновник судил другого мужчину, который тоже сбил нацгвардейца на блокпосте. Как и Тандыр, тот водитель тоже управлял авто под хмельком. Одиозный судья помог ему избежать сурового наказания. Подробности об этом деле читайте в эксклюзивном расследовании 24 Канала

Погибший Вадим Бондаренко, виновник аварии Алексей Тандыр и кадры с места ДТП / Фото ГБР и из соцсетей

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