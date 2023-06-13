Гарантии безопасности от Польши, Германии и Франции: в FT узнали сроки поддержки Украины

Издание Financial Times рассказало, сколько будет продолжаться военная поддержка нашего государства. СМИ поделились подробностями встречи президентов Франции, Польши и Германии.

Немецкий канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и его польский коллега Анджей Дуда провели встречу в Париже. Во французской столице лидеры продемонстрировали единство и поддержку Украины.

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Сколько будет продолжаться поддержка Запада

Польша, Германия и Франция пообещали поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Эта военная поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно.

Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. Мы должны гарантировать, что Россия не только не выиграет эту неудачную кампанию, но и никогда не сможет ее повторить,

– сказал французский лидер.

В настоящее время между западными партнерами Украины проходят переговоры о предоставлении ей гарантий безопасности. Однако лидеры в ходе этой встречи не поделились подробностями. По данным СМИ, сама Украина тоже вовлечена в эти переговоры, ведь они проходят на двустороннем уровне.

Что могут предложить Украине

Как отмечает издание, стороны пришли к согласию, что нашему государству нельзя давать членство в НАТО, пока продолжается война с Россией. Западные партнеры обсуждают, что предложить Украине вместо этого и в какие сроки.

Союзники Киева пытаются согласовать гарантии безопасности. Эти долгосрочные договоренности могут содержать обмен разведданными, ежегодные поставки современного вооружения, обучение украинских воинов по стандартам НАТО. Такая поддержка направлена на сдерживание будущей агрессии России. Эти гарантии помогут Украине модернизировать собственную армию и укрепить свою обороноспособность, чтобы государство было готово присоединиться к Альянсу.

В июле пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. По информации источника, обсуждение гарантий безопасности в основном сосредоточено на обязательствах, которые должны взять на себя 4 из 5 крупнейших военных членов Альянса. Речь идет о США, Великобритании, Германии и Франции.

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