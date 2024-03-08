Сколько женщин служат в ВСУ по состоянию на 2024 год: в Минобороны поразили цифрой

После 24 февраля 2022 года на защиту Украины стали тысячи женщин. В оборонном ведомстве сказали, сколько военнослужащих воюет непосредственно на "нуле".

За 11 лет войны украинское войско значительно пополнилось женщинами – военными. В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих участвуют в боевых действиях.

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Сколько женщин в ВСУ

По состоянию на январь 2024 года более 62 000 женщин работают в Вооруженных силах Украины. Из них 45 587 являются военнослужащими.

Принимали непосредственное участие в защите страны и соответственно имеют статус участника боевых действий 13 487 женщин.

В Минобороны отмечают, что численность женщин в армии продолжает увеличиваться. Только в течение октября 2023 – января 2024 к ВСУ присоединилось 2108 военнослужащих.

Сколько женщин пришло в армию с 2014 года / Фото Минобороны

Мобилизация женщин

На сегодня женщины призывного возраста и признанные ВВК годными к военной службе могут быть мобилизованы, но исключительно добровольно.

: С 1 октября 2023 года работает воинский учет женщин. Но пока он касается только женщин, которые имеют медицинские специальности.

7 февраля Верховная Рада приняла новый законопроект об усилении мобилизации под номером 10449. Его уже готовят ко второму чтению с более 4000 поправок. Если этот законопроект станет законом, то особых изменений в призыве женщин он не принесет.

В то же время правила постановки на воинский учет остались. Согласно им:

женщины, пригодные по состоянию здоровья и возрасту к военной службе, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

женщины, которые имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, берутся на воинский учет по собственному желанию.

Также женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. В мирное время женщины тоже могут служить по собственному желанию.

Кроме того, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола).