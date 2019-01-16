Сколько человек заболели корью с сначала года

С начала 2019 года корью заболели более 5 тысяч украинцев. В частности, за последнюю неделю заболели 2767 человек, из них 1680 детей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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За две недели от кори умерли два человека, у одного из них не было ни одной прививки. В Министерстве здравоохранения отмечают, что чаще всего корью болеют дети, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

"Защитить от заболевания может только вакцинация. Прививки – единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе не зафиксирована вспышка заболеваемости", – отметили в Минздраве.



Симптомы кори

Напомним, в понедельник, 14 января в Винницкой детской областной инфекционной больнице от кори умерл 8-месячный ребенок.

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