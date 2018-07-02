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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сколько медучреждений подали заявки на заключение договоров с Национальной службой здоровья

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10% медучреждений подали заявки на заключение соглашений
10% медучреждений подали заявки на заключение соглашений / Фото из открытых источников

2 июля в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на пресс-конференции отметила, что из 161 учреждения, заключившие договоры с Национальной службой здоровья, 12 – это частные медицинские учреждения.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

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По словам главы Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, сегодня примерно 10% медицинских учреждений подали заявки на заключение сделок. Также он отмечает, что вторая волна приёма заявок начнется 25 июля, а следующая, третья – в декабре 2018 года.

2 июля Министерство здравоохранения объявило о начале финансирования медучреждений по новой системе, согласно реформе, однако пока до конца 2018 новая модель будет действовать параллельно со старой.

Сегодня наконец официально заработало финансирование по принципу "деньги ходят за пациентом". К середине июля 161 медицинское учреждение получат первые оплаты от Национальной службы здоровья Украины за предоставление четкого пакета услуг первичной медицинской помощи,
– отметила Ульяна Супрун.

Напомним, 1 июля официально стартовал очередной этап медицинской реформы. Медицинские учреждения, подписавшие договор с Национальной службой здоровья, начнут получать финансирование по новой модели. К тому же теперь врачи будут получать зарплату в соответствии с количеством пациентов. Чем больше людей заключили с доктором договор, тем больше будет его зарплата.

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Теги: Здоровье Новости Украины Медицина Медицинская реформа Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
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