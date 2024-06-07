Не Харьков и не Сумы: Свитан предположил, на каком направлении могут давить оккупанты
Россияне, неподалеку от границы с Украиной, в Белгородской области скапливают военные группировки. Возможно, враг готовится к наступлению на Харьков и Сумы.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что вероятность успешного наступления россиян на Харьков и Сумы невелика. Он считает, что тех военных накоплений, что есть вдоль границы, недостаточно для захвата этих городов.
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"Скорее всего, противник готовит наступление не на Харьков и не на Сумы, а в сторону Богодухова (Харьковская область – 24 Канал)", – предположил он.
Какими могут быть планы врага
Через Богодухов проходит трасса из Харькова на Сумы, что может быть выгодной для военных стратегий противника. Однако, по мнению военного эксперта, это направление не является критическим ни для одного из этих городов.
И количество военных, которые есть у россиян на этом направлении, не больше той, что уже воюет в районе Волчанска,
– сказал Роман Свитан.
По его словам, украинская разведка наблюдает за каждой российской группировкой, которая сосредоточена неподалеку от украинской границы. Движение любого подразделения оккупантов в сторону Украины сразу атакуют дроны и артиллерия ВСУ.
Что происходит на Харьковском направлении: карта
Россияне могут давить на Харьков или Сумы, но наши войска, отслеживая их, будут готовы. Враг может пересечь границу в любом месте, но дальше они столкнутся с линией обороны, которая вглубь достигает 10 – 12 километров,
– отметил Свитан.
Он также добавил, что, наступление россиян в этом регионе не нанесет никаких стратегических проблем Украине.
Что происходит на фронте: последние новости
- Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. Силы обороны уничтожают как личный состав врага, так и его технику. За последние сутки ВСУ ликвидировали 1080 оккупантов, сообщает Генштаб, отмечая, что эти цифры являются ориентировочными из-за высокой интенсивности боевых действий.
- Россия продолжает пытаться оттеснить украинские силы от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы иметь возможность обстреливать его артиллерией. В последнее время оккупанты активно используют дроны с тепловизорами.
- Россияне полностью провалили свое майское наступление на Харьковщину, что повлияло на их планы и действия на других фронтах. Враг не достиг ни одной из поставленных целей. Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на Харьковском направлении. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.