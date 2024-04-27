Удар по Славянскому НПЗ: партизаны рассказали, как это удалось осуществить

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани атаковали дроны. Мариупольские партизаны заявили, что не без их помощи удалось поразить этот российский объект.

Собственно, в ночь на 27 апреля беспилотники нанесли удар по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае России. Операция стала возможной благодаря группе "Ї" движения "Мариуполь.Сопротивление".

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Детали атаки на Славянский НПЗ

Как пишут партизаны, еще в середине марта 2024 года их агенты передали: на территории Славянского НПЗ начали устанавливать защитные сетки. Фотографии конструкции и ее описание с места позволили сделать так, чтобы для дронов они не были проблемой.

В апреле рядом с резервуарами россияне установили мобильные РЭБ "Гроза-С". Об их наличии и месторасположении тоже... Ну, вы поняли (сообщили агенты движения "Мариуполь.Сопротивление"– 24 Канал),

– говорится в источнике.



"Гроза-С" – мобильная система РЭБ, которую использует враг / Фото из вражеских белорусских источников

Участники движения сопротивления отмечают: они очень гордятся своим достижением. Также они призывают приобщаться к сообществу партизан. Самое главное, это первый раз, когда благодаря проукраинским агентам удалось нанести ущерб врагу.



Дроны поразили Славянский НПЗ в Краснодарском крае / Фото "Мариуполь.Сопротивление"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в феврале 2024 года заявлял, что сторонники сопротивления выследили два российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Как раз благодаря этому их удалось уничтожить.

Как указано выше, оккупанты начали возводить защитные конструкции в районе Славянского НПЗ в середине марта – тогда, когда беспилотники активно атаковали разные нефтеперерабатывающие объекты в России. В частности, дроны попали в Куйбышевский НПЗ в Самарской области, а также предприятие "Лукойл" в Нижегородской области.

Аналитики Reuters говорят, что 7 нефтяных заводов оккупантов остановили работу мощностей из переработки 4,6 миллиона тонн нефти в результате атаки БПЛА. Это 7% от общего объема, по расчетам профессионалов. В то же время в Кремле поспешили заверить, что выполнят задекларированный на год план по нефтепереработке, менять его не собираются.

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Добавим напоследок, что, по информации источников 24 Канала, за атакой на российские НПЗ против 27 апреля стоит именно Служба безопасности Украины. Как мы уже сейчас знаем, спецслужбы работали не без помощи партизан.