"Слитые" документы указывают, что Сербия готова предоставить Украине летальное оружие, – Reuters

Один из "слитых" секретных документов указывает, что Сербия согласилась поставлять летальное оружие Украине. Ранее эта страна отказалась ввести санкции против России.

Так, в документе "Реакция Европы на продолжающийся российско-украинский конфликт" в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о военной помощи. Там можно увидеть, что Сербия отказалась проводить учения украинских военных, но обязалась оказать летальную помощь или уже оказала ее.

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Сербия вызвалась предоставить Украине летальное оружие

В диаграмме указано, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставлять оружие Украине в будущем. Соответствующий документ датирован 2 марта и закреплен печатью Объединенного комитета начальников штабов.

Офис Президента Сербии Александара Вучича и посольство Украины еще не прокомментировали эту информацию.

Если этот документ является достоверным, то он либо показывает двуликость Вучича относительно России, либо находится под огромным давлением со стороны Вашингтона по поставкам оружия в Украину,

– считает эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда Януш Бугайский.

Вучич рассказал, поставляет ли Сербия оружие Украине и России

Михаил Подоляк считает, что таким образом Москва хочет сорвать украинское контрнаступление . По его мнению, "слив" секретных документов является блефом российской разведки. В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию . Поэтому он назвал это вражеской ИПСО.

Напомним, что недавно президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщение о поставках сербских боеприпасов Украине или России. Он назвал тех, кто утверждает обратное, "лжецами".

По словам Вучича, ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов не было продано ни России, ни Украине. Также он считает, что утверждающим противоположное должно быть стыдно, "поскольку они наносят вред Сербии".

Отметим, что 7 апреля появились засекреченные военные документы по развитию армии Украины накануне анонсированного контрнаступления. Минобороны США уже проводит мероприятия, чтобы определить, как и кому распространяется "слитая" информация и что она может содержать.