На Западе ответили, повлияла ли утечка данных Пентагона на боевые действия в Украине
Источник:CNN
Официальные лица заявили, что утечка информации из Пентагона не повлияла на поле боя в Украине. Однако чиновники отказались комментировать содержание обнародованных документов.
Об этом официальные лица США заявили на брифинге во вторник, 18 апреля, в Лондоне. По их словам, "слив" секретных документов никак не повлияли на ход ведения войны.
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Как повлияла утечка информации из Пентагона
Несколько недель назад в сети опубликовали около сотни секретных документов Пентагона. В них содержится подробная информация об украинском контрнаступлении, а также секреты, касающиеся Ближнего Востока и Китая.
Однако официальные лица утверждают, что это никак не отразилось на ведении боевых действий и контрнаступлении в целом.
Мы не заметили никаких изменений на поле боя,
– заявили официальные лица во время брифинга.
Слив секретной информации из США: что известно
- Документы появились в сети 7 апреля. Они не содержат конкретных планов боевых действий. В частности, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако там говорится о нуждах украинской армии в оружии и боеприпасах.
- В США не сразу отреагировали на "слив" документов. Впервые официально прокомментирован инцидент 10 апреля. Во время брифинга помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Однако там заявили, что данные были секретными.
- В Великобритании впоследствии тоже отреагировали на утечку документов из США. Минобороны страны призвало с осторожностью относиться к обнародованной информации.
- Ллойд Остин заявил, что в США "перевернут каждый камешек" пока не найдут виновного в сливе секретных документов. Также было открыто уголовное производство по факту разглашения документов.
- На прошлой неделе в США задержали подозреваемого в "сливе" секретных документов. Правоохранители 13 апреля взяли под стражу 21-летнего Джека Тейшейру. Как сообщают в СМИ, он – военнослужащий воздушной национальной гвардии. Ему уже выдвинули официальные обвинения. Тейшейре грозит до 15 лет заключения, если его признают виновным.