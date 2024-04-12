Словакия готова сотрудничать с Украиной в военной области, но при определенных условиях
По словам премьер-министра страны Роберта Фицо, Словакия готова поддержать Украину в войне против России и на пути в ЕС. Впрочем, условия предоставления помощи будут несколько отличаться от тех, которые используются ведущими западными странами.
Словакия может оказывать военную поддержку Украине только на коммерческой основе. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он добавил, что его страна также не будет препятствовать переговорам для вступления Украины в ЕС, ведь это станет гарантией мира в нашей стране.
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Качественная помощь, но за деньги
Роберт Фицо предложил большую помощь от Словакии в разминировании, предоставив спецтехнику и обучение персонала.
Я не хочу делать из этого тайну, мы никогда не говорили лжи: на коммерческой базе Словакия готова сотрудничать и в военной отрасли,
- добавил Фицо.
Делегация премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прибыла на межправительственные консультации в Словакию 11 апреля. Главные вопросы сотрудничества - логистика, энергетика, торговля и Формула мира Зеленского.
Что известно о позиции Словакии в отношении Украины
- Вчера 24 Канал писал, что на пресс-конференции с Денисом Шмыгалем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет препятствовать Украине на пути в ЕС.
- Недавно в Словакии состоялись президентские выборы, их выиграл Петер Пеллегрини с откровенно антизападной позицией. Он считает санкции против России неэффективными, выступает против помощи Украине и призывает к "мирным переговорам"
- Сразу же после второго тура выборов в Словакии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Пеллегрини с победой. Позиции по войне в Украине у обоих политиков очень похожи. Они выступают за отношения с Кремлем и против военной помощи Украине.
- Также мы рассказывали, что к словацкому премьеру у многих западных политиков достаточно напряженное отношение. Так, в присутствии Фицо премьер Чехии отказался раскрывать некоторые детали о снарядах для Украины.
- Ранее 24 Канал сообщал, что премьер-министр Чехии Петр Фиала инициировал приостановление двусторонних правительственных консультаций со Словакией из-за "разногласий во взглядах" по ключевым вопросам во внешней политике стран.