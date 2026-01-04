Произошло такое из-за элементарных просчетов. Подробности рассказывает чешское издание Future Army, передает 24 Канал.

Какие соглашения заключила Словакия?

Как обращает внимание медиа, для словацких государственных учреждений уже стало почти традицией подписывать значительное количество важных контрактов в конце года. Министерство обороны не стало исключением. Так, накануне Рождества оно заключило сразу три масштабные, правда пока рамочные, соглашения.

Первый договор касается самоходных артиллерийских установок Eva M3 в конфигурации 6×6. Чем именно эта модификация отличается от предыдущей версии Eva M2, пока неизвестно.

Производитель Konštrukta Defence на своем официальном сайте упоминает только модель M2, тогда как технические характеристики M3 изложены в приложениях к контракту, которые имеют гриф секретности. Открытой остается только общая сумма сделки – 780 миллионов евро без учета НДС.

Второй рамочный контракт предусматривает закупку самоходных минометов SAM 120 производства компании ZTS Špeciál, которые ранее были известны под названием AM 120. Как и в предыдущем случае, технические параметры и стоимость единицы техники засекречены, а публично доступной является только общая сумма договора – 594 миллиона евро без НДС.

Future Army отмечает, что именно этот контракт является первым из трех, в котором зафиксировали ошибки. В частности, во вступительной части документа говорится о закупке гаубиц, вероятно из-за механического копирования текста из другого соглашения. В то же время в предмете договора минометы уже указаны корректно.

На фоне ошибки с суммой в контракте по Tatra эта неточность выглядит незначительной, однако, по мнению журналистов, она свидетельствует о поспешной подготовке документов.

Какие детали подписания ошибочного контракта?

Самый масштабный из трех рамочных договоров касается поставки автомобилей Tatra. В отличие от двух предыдущих, его финансовая часть определена не приблизительно, а с точностью до евро. Речь идет о 1 032 689 734 евро, то есть чуть больше 1 миллиарда евро.

Впрочем, в тексте договора появляется серьезный просчет: сумму словами прописано как "сто три миллиарда евро", что кардинально не соответствует цифрам, указанным в документе. Вероятно, ошибка возникла из-за неправильного прочтения десятичной запятой перед двумя нулями в конце числового значения.

Четко зафиксированная сумма контракта может свидетельствовать о намерении Министерства обороны реализовать его в полном объеме. Это подтверждает и заявление оборонной группы CSG,, которая выступает посредником в закупке. Согласно ему, в рамках этого соглашения Словакия должна получить 1289 единиц военной техники на базе Tatra T 815-7 в 24 различных модификациях.

Отметим, что это уже не первая крупная закупка грузовиков Tatra для словацкой армии: предыдущий контракт, заключен в 2024 году, предусматривал приобретение таких автомобилей на сумму 700 миллионов евро.

