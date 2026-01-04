Сталося таке через елементарні прорахунки. Подробиці розповідає чеське видання Future Army, передає 24 Канал.

Які угоди уклала Словаччина?

Як звертає увагу медіа, для словацьких державних установ уже стало майже традицією підписувати значну кількість важливих контрактів наприкінці року. Міністерство оборони не стало винятком. Так, напередодні Різдва воно уклало одразу три масштабні, щоправда поки що рамкові, угоди.

Перший договір стосується самохідних артилерійських установок Eva M3 у конфігурації 6×6. Чим саме ця модифікація відрізняється від попередньої версії Eva M2, наразі невідомо.

Виробник Konštrukta Defence на своєму офіційному сайті згадує лише модель M2, тоді як технічні характеристики M3 викладені в додатках до контракту, які мають гриф секретності. Відкритою залишається лише загальна сума угоди – 780 мільйонів євро без урахування ПДВ.

Другий рамковий контракт передбачає закупівлю самохідних мінометів SAM 120 виробництва компанії ZTS Špeciál, які раніше були відомі під назвою AM 120. Як і в попередньому випадку, технічні параметри та вартість одиниці техніки засекречені, а публічно доступною є лише загальна сума договору – 594 мільйони євро без ПДВ.

Future Army зазначає, що саме цей контракт є першим із трьох, у якому зафіксували помилки. Зокрема, у вступній частині документа йдеться про закупівлю гаубиць, імовірно через механічне копіювання тексту з іншої угоди. Водночас у предметі договору міномети вже зазначені коректно.

На тлі помилки із сумою у контракті щодо Tatra ця неточність виглядає незначною, однак, на думку журналістів, вона свідчить про поспішну підготовку документів.

Які деталі підписання помилкового контракту?

Наймасштабніший із трьох рамкових договорів стосується постачання автомобілів Tatra. На відміну від двох попередніх, його фінансова частина визначена не приблизно, а з точністю до євро. Йдеться про 1 032 689 734 євро, тобто трохи більше ніж 1 мільярд євро.

Втім, у тексті договору з'являється серйозний прорахунок: суму словами прописано як "сто три мільярди євро", що кардинально не відповідає цифрам, зазначеним у документі. Ймовірно, помилка виникла через неправильне прочитання десяткової коми перед двома нулями наприкінці числового значення.

Чітко зафіксована сума контракту може свідчити про намір Міністерства оборони реалізувати його в повному обсязі. Це підтверджує й заява оборонної групи CSG, яка виступає посередником у закупівлі. Згідно з нею, в межах цієї угоди Словаччина має отримати 1289 одиниць військової техніки на базі Tatra T 815-7 у 24 різних модифікаціях.

Зазначимо, що це вже не перша велика закупівля вантажівок Tatra для словацької армії: попередній контракт, укладений у 2024 році, передбачав придбання таких автомобілів на суму 700 мільйонів євро.

