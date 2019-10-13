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      "Слуга народа" пока не готова к местным выборам, – Арахамия

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      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / Фото з Facebook

      Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что его партия сейчас не готова к местным выборам, которые пройдут весной 2020 года.

      Об этом Арахамия говорил в интервью изданию LB.ua, опубликованном в субботу, 12 октября.

      Интересно: Как депутаты пропрезидентской фракции создают проблемы президенту

      В досрочных выборах нет смысла

      Нардеп отметил, что "Слуги народа" не видят смысла организовывать досрочные выборы поскольку в партии к ним не готовы ни институционально, ни кадрово.

      Между весной и осенью не большая разница. С точки зрения политтехнологий – зима не подходит, лучше все же осень. Весна нам не на руку. Местные выборы – это 149 тысяч человек. С таким трудом было собрано список "Слуги народа" из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч!
      – отметил Арахамия.

      Киевские выборы 8 декабря – фантазия

      Что касается досрочных выборов в Киеве нардеп отверг предположение, что они могут пройти 8 декабря, а эта дата указана в одном из законопроектив о столице от депутатов "Слуги народа".

      До 8 декабря успеть было сначала нереально - какая-то фантазия,
      – сказал глава фракции.

      В начале октября сообщалось, что "Слуги народа" считают проведение досрочных выборов в Киеве 8 декабря маловероятным. Именно поэтому они могут состояться вместе с другими местными выборами.

      К слову, Арахамия также рассказал, что, по его мнению, олигарх Игорь Коломойский контролирует в пропрезидентской политической силе примерно 7 – 9 депутатов.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Давид Арахамия Местные выборы 2020
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