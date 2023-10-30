В скором времени стартует смарт-мобилизация: нардеп объяснил возможности и угрозы

В Украине через месяц – два планируют запустить пилотную версию смарт-мобилизации. С помощью приложения Дія украинцы смогут самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться.

В эфире 24 Канала народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко предположил, какие трудности могут возникнуть из смарт-мобилизации.

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Люди будут выбирать самые распространенные профессии

Смарт-мобилизация в Дії – это лишь пилотный проект. Несмотря на нововведения, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки все равно будут продолжать работать.

Однако, по мнению Костенко, со смарт-мобилизацией может возникнуть проблема, ведь большинство людей будут выбирать одинаковые профессии. Например, все захотят стать операторами дронов и немногие выберут такие важные специальности как штурмовик, пехотинец, сапер и т.д. Многие люди в Украине вообще не знают, какие профессии есть в армии, как их можно получать и какую пользу они приносят.

Сейчас одна из самых распространенных профессий на фронте – оператор дронов. Да, это очень важный компонент, но ни один оператор дронов не сможет работать без логиста, транспорта, оружия и умения им пользоваться. Многие факторы, которые друг друга дополняют,

– сказал народный депутат.

Конечно, смарт-мобилизация может эффективно работать, но власти должны делать все для того, чтобы пополнять другие подразделения.

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Вспомогательный инструмент

Вероятно, военнообязанные через Дію должны будут выбрать себе часть и подать в приложение заявку, где и кем они хотят служить.

Вопрос в том, хватит ли в Украине всем местам именно на желаемую должность. Впрочем, даже сейчас человек может прийти в часть, взять направление и с ним прийти в военкомат, который может направить в ту часть. Теперь это будет примерно то же самое только в приложении,

– добавил Костенко.

Он отметил, что основными все равно будут ТЦК, которые будут набирать людей. Они имеют мобилизационные планы, согласно которым укомплектовываются части разными военно-учетными специальностями.

"Одно другому не мешает. Смарт-мобилизация в Дії – это скорее вспомогательный инструмент", – подытожил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

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