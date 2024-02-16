Смерть Навального: ЕС может наложить санкции на тех, кто его преследовал
О вероятной смерти Алексея Навального сообщили днем 16 февраля. И, хотя его адвокат еще едет в Ямало-Ненецкий округ, чтобы все выяснить, многие мировые политики уже отреагировали.
Из-за гибели Алексея Навального европейские страны могут наложить санкции на лиц, которые принимали участие в преследовании российского политика. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.
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О каких санкциях речь
Большинство людей, которые участвовали в этом (в преследовании российского оппозиционера, – 24 Канал), уже, наверное, есть в нашем списке, но мы открыты для того, чтобы увидеть, сможем ли наложить санкции на большее количество людей, причастных к медленному убийству Навального,
– заявил собеседник.
Отметим, в понедельник, 19 февраля, в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Министры будут работать над пакетом санкций против России. Ожидается, что они обсудят замороженные активы РФ, а также реформирование Европейского фонда мира, откуда Украина получает военную помощь.
Другим вопросом на повестке дня станет ситуация в Беларуси. Министры выскажут свое мнение относительно режима Лукашенко, и в выводах заседания сообщат о роли Беларуси после полномасштабного вторжения России в Украину.
Как в ЕС реагируют на смерть Навального в колонии
- Большинство политиков, которые уже высказались, однозначны: Навальный был оппонентом Путина, за это и поплатился. Кто-то прямо обвиняет Путина в убийстве Навального, кто-то более умеренно призывает подождать подтверждения и экспертизы, однако все единогласно говорят, что российское руководство должно ответить.
- В США прозвучали довольно жёсткие заявления, там призвали Путина к ответственности. Джо Байден должен выступить с речью в восемь вечера, 24 Канал будет освещать ее.
- А вот официальная Москва обвиняет западный мир, мол, почему мировые лидеры что-то заявляют до выводов экспертизы, не они ли убили Навального? Таким образом Мария Захарова и Дмитрий Песков в очередной раз демонстрируют свою глупость.