16 февраля стало известно, что в российской колонии скончался оппозиционер Алексей Навальный. В ГУР рассказали, что им известно о причинах гибели политика.

После того, как известие о смерти Навального получила огласку, журналисты и эксперты начали делать предположения, что могло послужить причиной гибели политика, была ли его смерть естественной, или это было убийством. Глава ГУР Кирилл Буданов назвал причину смерти российского оппозиционера, передает 24 Канал.

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От чего умер Навальный

Кирилл Буданов заявил, что по данным нашей разведки, Навальный действительно умер из-за отрыва тромба.

Ранее в СМИ выдвигали несколько версий гибели политика. Среди них, в частности, была и о возможном отравлении политика "Новичком". Такое предположение сделал анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления в 2020 году.

Дело в том, что матери Навального, прибывшей в колонию, чтобы забрать тело сына, назвали диагноз "внезапная сердечная смерть".

В то же время, ранее в колонии рассказали подробности о последних минутах оппозиционера. Ему якобы стало плохо после прогулки, а потом он потерял сознание.

По словам Полупана, в случае синдрома "внезапной сердечной смерти", пациент теряет сознание мгновенно. А это значит, что версия, выдвинутая российскими следователями, лжива.

С Навальным "перестарались"

Недавно в The Moscow Times вышла статья, в которой тоже говорится, что Навальный умер из-за отрыва тромба. Авторы материала ссылаются на действующего и бывшего чиновников Кремля, которые согласились на разговор на условиях анонимности.

Действующее чиновник заявил, что он не исключает смерть Навального из-за тромба. Ведь всем известны условия, в которых в последние годы удерживали оппозиционера. Он много дней сидел в штрафном изоляторе. "Похоже, перестарались", – подытожил собеседник. В то же время он добавил, что Навальный не представлял для Путина "никакой угрозы", ведь о том якобы "давно все забыли".

Между тем, экс-чиновник Кремля считает, что в Москве хотели смерти Навального, поэтому планомерно пытали его.

Навальный действительно имел большие проблемы со здоровьем. В 2020 году его уже отравили "Новичком" прямо на борту самолета. После лечения в Германии оппозиционер вернулся в Россию, где его арестовали. В 2022 году Навальный жаловался, что его вынуждают постоянно сидеть или стоять на железном табурете, из-за чего у него появились боли в спине. В январе 2023 года оппозиционер сильно заболел. Ему не передавали нужное лекарство, а давали противопоказанные антибиотики.