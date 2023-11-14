Подарил гранаты помощнику Залужного Частякову: ДБР и прокуроры хотят добиться ареста офицера

Майор Геннадий Частяков был помощником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он погиб в свой 39-й день рождения после того, как ему подарили настоящие гранаты.

Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона прокомментировала дело по гибели Геннадия Частякова. Она заявила, что сейчас продолжаются юридические процедуры, передает 24 Канал.

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Что рассказали в ДБР

Сапьян сказала, что офицер Аппарата помощников Валерия Залужного уведомлен о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Не так давно была попытка избрать ему меру пресечения, но суд этого не сделал.

Прокуратура и следователи ДБР не согласны с таким решением суда. И сейчас уже подана апелляция на решение по мере пресечения,

– сказала она.

По ее словам, ДБР хотелось, чтобы вступила в законную силу та мера пресечения, о которой просила прокуратура. Сапьян отметила, что ДБР вместе со следователями ждут результатов экспертиз. Она добавила, что больше не может сообщить детали этого уголовного производства.

Последние новости об этом деле

Медийным пространством распространялась версия о том, что Частяков принял опасный подарок за сувенирные рюмки. Однако недавно пресс-секретарь МВД Марьяна Рева подчеркнула, что тот офицер предупреждал именинника о том, что эти гранаты боевые.

Ранее сообщалось, что этот офицер взял без разрешения гранаты DM 51A2. Он подарил 6 из них Частякову вместе с бутылкой алкоголя, а 2 оставил в своем кабинете.

Напомним, по делу о гибели помощника Залужного допросили более 10 свидетелей. Это люди с места работы Частякова и те, кто находились у него дома в день трагедии.

Прокуратура раньше хотела, чтобы этого офицера отправили под домашний арест. По предварительным данным от СМИ, речь может идти о полковнике Андрее Тимченко.