"Самое важное – последствия": Арестович допускает, что Макей мог умереть сам

Глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался 26 ноября. Это могло быть не убийство, а просто человек умер сам, впрочем важнейшими являются последствия, а не причины этого.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал . Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер внезапно, причины неизвестны .

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Макей мог умереть сам

Арестович рассказал, что не верит в убийство Макея как предупреждение Лукашенко. Никто не предупреждает об убийстве, ведь тогда потенциальная жертва имеет возможность нарастить свою охрану. Зачастую вокруг таких событий начинают строить конспирологию, но в жизни бывают совпадения.

Человек вполне мог умереть сам. А мы начинаем говорить об изломе европейского вектора Беларуси, власти России в Беларуси и т.д. Я не буду ничего об этом говорить, пока мне не докажут, что его убили,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Арестович допускает, что Макей мог умереть сам: смотрите видео

Последствия смерти Макея

Он продолжил, что гораздо важнее последствия этого. Лукашенко теперь нужно искать нового министра, но в условиях имеющегося в Беларуси кадрового голода сделать это будет трудно. Но в целом социосистему Беларуси смерть даже такого человека, как Макей, не изменит, только смерть Лукашенко.

"К сожалению, так устроена аппаратная борьба, что даже смерть такого политика значительных изменений в международном положении Беларуси не произойдет. Да и интересно, даже если это убийство – это убили персонально Макея за что-то или это убийство целого направления белорусской политики. Поэтому надо быть очень осторожными", - заметил Арестович.

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