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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Смерть Екатерины Гандзюк: в Британии озвучили ожидания от Украины

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      Британия ждет обеспечения правосудия по делу Гандзюк
      Британия ждет обеспечения правосудия по делу Гандзюк / Фото из открытых источников

      В Британии смерть активистки Екатерины Гандзюк назвали "печальным днем для демократии". Лондон ожидает обеспечения правосудия в этом деле.

      Об этом глава МИД Британии Джереми Хант написал в своем Twitter.

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      Хант назвал вчерашнюю смерть украинской антикоррупционной активистки "еще одним печальным днем для демократических ценностей".

      Дипломат отметил, что ожидает обеспечения правосудия в соответствии с обещанием президента Петра Порошенко.

      Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем,
      – написал Хант.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующую смерть? 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Кто такая Екатерина Гандзюк?
      Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.
      В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

      Как реагируют на смерть екатерины гандзюк: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Екатерина Гандзюк Расследования
      Источник: 24 Канал
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