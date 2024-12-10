Смертельная атака россиян на центр Запорожья: Федоров показал ужасные кадры последствий

Российские оккупанты продолжают цинично бить по украинским городам. В который раз под атакой врага оказалось Запорожье.

Так, захватчики ударили по центру города. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров показал кадры с последствиями атаки врага, пишет 24 Канал.

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Враг ударил по Запорожью

Россияне во вторник, 10 декабря, в очередной раз ударили по Запорожью.

По состоянию на 16:11 Федоров сообщал, что из-за атаки вражеских сил на Запорожье 11 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По состоянию на 16:39 стало известно, что количество пострадавших возросло до 14 человек, о чем сообщил глава Запорожской ОВА.

Также он обнародовал кадры, как выглядит центр Запорожья после атаки российских войск.

Центр Запорожья после атаки россиян: смотрите видео

Добавим, что в ОВА указывали, что в результате удара противника по Запорожью разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. На месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.