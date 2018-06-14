Смертельное ДТП на Львовщине: столкнулись два микроавтобуса
Ночью 14 июня на трассе Киев-Чоп в Бродовском районе Львовской произошло ужасное ДТП. В результате лобового столкновения двух микроавтобусов погиб человек, еще 9 человек доставили в больницы.
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Львовщины.
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Произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов – "Мерседес Спринтер", которым управлял 46-летний житель Киевской области и "Ивеко", за рулем которого находился 22-летний львовянин. В результате столкновения погиб пассажир "Ивеко", 30-летний львовянин,
– говорится в сообщении.
Водитель этого транспортного средства получил перелом бедра.
Ночью 14 июня на Львовщине произошло ужасное ДТП
Отмечается, что пассажиры "Мерседеса" получили телесные повреждения – перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие. В больницу доставили девять человек (водителя "Рено" и восемь пассажиров микроавтобуса "Мерседес"), их диагнозы уточняются.
В результате ДТП погиб один человек, еще 9 получили ранения
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.