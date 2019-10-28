Самые смешные мемы недели: Horror Веревки, полиграф так полиграф, памятник Ярославу с AliExpress

Скандальное выступление "Квартала 95" и хора Веревки с номером "Горіла хата" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой вызвало бурю возмущения в сети. "Слуги народа" начали "флешмоб" по прохождению проверки на детекторе лжи. В Сумах открыли очень странный памятник Ярославу Мудрому, который разместили в сквере напротив Ильинской церкви.

Квартал имени Веревки. Переборщили?

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Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горіла хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей.

В "95 Квартале" отметили, что их проект – острая политическая сатира. По словам юмористов, так было, есть и будет, "даже если это не нравится некоторым политикам".

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Будівля Генконсульства РФ у Львові сьогодні! Оце я розумію "Горіла хата, палала", а не "вот это вот всё"! https://t.co/BCJ4w9WZdn — Тетяна Клімішина 25%+ (@tklimishyna477) October 25, 2019

не знаю чим вам хор верьовки не подобається pic.twitter.com/Zw2zGObif1 — Лабрадудляр (@moon_out) October 21, 2019

Хор Верьовки з новою піснею pic.twitter.com/f1lx3LG8ce — ukrobotics (@psyrobodub) October 20, 2019

В то же время, блоггер Sergii Naumovych вспомнил о предвыборной "шутке" со сбиванием Зеленского грузовиком.

Полиграф так полиграф

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Проверка депутатов фракции "Слуга народа" на полиграфе в прямом эфире развеселила пользователей соцсетей и вызвала бурную реакцию.

Дубінський проходить поліграф pic.twitter.com/6Qfzl7coUr — Vasyl Krutchak (@VasylKrutchak) October 23, 2019