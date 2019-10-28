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      Самые смешные мемы недели: Horror Веревки, полиграф так полиграф, памятник Ярославу с AliExpress

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Скандальное выступление "Квартала 95" и хора Веревки с номером "Горіла хата" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой вызвало бурю возмущения в сети. "Слуги народа" начали "флешмоб" по прохождению проверки на детекторе лжи. В Сумах открыли очень странный памятник Ярославу Мудрому, который разместили в сквере напротив Ильинской церкви.

      Квартал имени Веревки. Переборщили?

      К теме: Не смертельно, но недопустимо, – Бородянский о скандале с "Кварталом" и хором Веревки

      Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горіла хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей.

      В "95 Квартале" отметили, что их проект – острая политическая сатира. По словам юмористов, так было, есть и будет, "даже если это не нравится некоторым политикам".

      Актуально: Занавес: политические последствия будут иметь скандальные "квартальные" шутки

      В то же время, блоггер Sergii Naumovych вспомнил о предвыборной "шутке" со сбиванием Зеленского грузовиком.

       

      Полиграф так полиграф

      К теме: Как накажет фракция "слуг народа" и при чем здесь Александр Дубинский

      Проверка депутатов фракции "Слуга народа" на полиграфе в прямом эфире развеселила пользователей соцсетей и вызвала бурную реакцию.
       
       
       
       
       

      Памятник Ярославу Мудрому

      Смотрите также: Пол из надгробий и с портретами умерших появился в торговом центре: фото, видео

      23 октября в Сумах в сквере напротив Ильинской церкви открыли памятник князю Ярославу Мудрому. На открытие пришли ученики соседней школы, историки, местные жители и администрация города.

      Однако далеко не всем понравится памятник. В сети возмутились, что он слишком маленький и выглядит дешево.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Олександр Дубинский "Слуг народа" проверят на полиграфе Курьезные новости Горила хата: скандал с "95 кварталом" Архитектура Сумы Квартал 95 Сергей Сивохо Мемы
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