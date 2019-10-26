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      Не смертельно, но недопустимо, – Бородянский о скандале с "Кварталом" и хором Веревки

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      Бородянский осудил номер "Квартала" и хора Веревки о Гонтаревой
      Бородянский осудил номер "Квартала" и хора Веревки о Гонтаревой / lb.ua

      Скандальное выступление "Квартала 95" и хора Веревки с номером "Горела хата" о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой было недопустимым. Теперь из этой ситуации стоит сделать выводы и больше не повторять таких номеров.

      Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода отметил, что извинился перед Гонтаревой за скандальное выступление, потому что это его позиция ценностей.

      К теме: Я готов уволиться, – директор хора Веревки Коринец о выступлении с "Кварталом"

      К тому же, высмеивание пожара в доме экс главы Нацбанка "Кварталом" и хором Веревки является недопустимым.

      То что произошло, на мой взгляд, не смертельно, но оно недопустимо. Я считаю, что с этой "страницы" нужно сделать выводы всем и больше так не делать,
      – отметил Бородянский.

      Министр культуры также прокомментировал вероятность лишить хор Веревки государственного финансирования. По его словам, в Украине в целом должно быть изменено управление государственными средствами и затратами в сфере культуры. И речь идет не только о хоре Веревки, а и о других национальных коллективах.

      "Я против того, чтобы мы сейчас говорили конкретно о хоре Веревки или о другом академическом хоре, который мы поддерживаем. .. Наша задача сделать так, чтобы объем и качество культурных услуг, которые потребляет гражданин Украины, увеличивались. Качество и количество культурного контента должны увеличиваться и все наши усилия будут направлены на это. В дальнейшем это приведет к изменению формы финансирования", – добавил министр.

      Интересно: Как "95 квартал" и хор имени Веревки могут закопать Зеленского

      Бородянский пояснил, что вероятно на сферу культуры в будущем будут выделять средства в формате проектного финансирования. Однако, такой переход произойдет не сразу.

      Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки?Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

      В "95 квартале" отметили, что их проект – острая политическая сатира. По словам юмористов, так было, есть и будет, "Даже если это не нравится некоторым политикам".

      "Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости культуры Владимир Бородянский Валерия Гонтарева Горила хата: скандал с "95 кварталом" Квартал 95
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