Не смертельно, но недопустимо, – Бородянский о скандале с "Кварталом" и хором Веревки

Скандальное выступление "Квартала 95" и хора Веревки с номером "Горела хата" о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой было недопустимым. Теперь из этой ситуации стоит сделать выводы и больше не повторять таких номеров.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода отметил, что извинился перед Гонтаревой за скандальное выступление, потому что это его позиция ценностей.

К теме: Я готов уволиться, – директор хора Веревки Коринец о выступлении с "Кварталом"

К тому же, высмеивание пожара в доме экс главы Нацбанка "Кварталом" и хором Веревки является недопустимым.

То что произошло, на мой взгляд, не смертельно, но оно недопустимо. Я считаю, что с этой "страницы" нужно сделать выводы всем и больше так не делать,

– отметил Бородянский.

Министр культуры также прокомментировал вероятность лишить хор Веревки государственного финансирования. По его словам, в Украине в целом должно быть изменено управление государственными средствами и затратами в сфере культуры. И речь идет не только о хоре Веревки, а и о других национальных коллективах.

"Я против того, чтобы мы сейчас говорили конкретно о хоре Веревки или о другом академическом хоре, который мы поддерживаем. .. Наша задача сделать так, чтобы объем и качество культурных услуг, которые потребляет гражданин Украины, увеличивались. Качество и количество культурного контента должны увеличиваться и все наши усилия будут направлены на это. В дальнейшем это приведет к изменению формы финансирования", – добавил министр.

Интересно: Как "95 квартал" и хор имени Веревки могут закопать Зеленского

Бородянский пояснил, что вероятно на сферу культуры в будущем будут выделять средства в формате проектного финансирования. Однако, такой переход произойдет не сразу.

Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки?Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей.



Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.



В "95 квартале" отметили, что их проект – острая политическая сатира. По словам юмористов, так было, есть и будет, "Даже если это не нравится некоторым политикам".

"Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео