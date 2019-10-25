Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти

Однією з топтем тижня, що минає, став скандал навколо пісні про пожежу в будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої, виконаної "95 кварталом" спільно з національним хором імені Верьовки.

Відлуння скандалу докотилося до найвищих владних кабінетів. Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що радіти пожежі у сусіда неправильно, але в демократичній країні кожен має право жартувати, як йому подобається. Своєю чергою міністр культури Володимир Бородянський вибачився перед Валерією Гонтаревою за участь в шоу державного хору Верьовки, а глава Мінекономіки Тимофій Милованов заявив, що пісня "кварталівців" негативно вплине... на інвестиційний клімат.

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Усі камені летять в бік хору

Не секрет, що концерти "дітища" президента Зеленського виходять на телеканалі "1+1" Коломойського, і "95 квартал" іноді завуальовано, а часто й відкрито виконує різноманітні забаганки олігарха. Той, як відомо, не палає любов'ю до Гонтаревої, яка є одним з головних організаторів націоналізації "Приватбанку". У цьому контексті важко собі уявити, щоб "кварталівці" засипали ексглава НБУ компліментарними репліками. Втім, на думку експертів, сатира з приводу згорілого будинку Гонтаревої сама по собі виглядає надмірною, хоча не варто забувати і про те, що однією з версій пожежі вважається самопідпал. Мовляв, це хороший привід для колишньої очільниці Нацбанку отримати політичний притулок у Великобританії…

Сам по собі факт участі в шоу "кварталівців" хору Верьовки викликав хвилю обурення в таборі опозиційних фракцій, зокрема – пропорошенківскій "Європейській Солідарності" (ЄС). Нардеп від ЄС, ексвіце-спікер Ірина Геращенко виступила категорично проти того, щоб віднині Національний хор Верьовки закривав або відкривав сесії Верховної Ради, вважаючи, що колектив втратив на це моральне право. "Нехай і далі тепер підспівують "Кварталу", – іронічно зауважила пані Геращенко.

Тим часом, у Мінкульті вустами заступника міністра Ірини Подоляк і зовсім заговорили про ймовірну відмову від фінансування хору. Якщо це трапиться, можна буде говорити про унікальний прецедент в українській історії, коли держава покарає "гривнею" колектив за участь в політичному тролінгу.

Не міг залишитися осторонь цієї історії та "винуватець торжества" – Ігор Коломойський. Він, звичайно ж, заявив, що не дивився дане шоу, але ясно дав зрозуміти, що задоволений ударом по Гонтаревій. Тих же, хто розкритикував шоу "95-го кварталу", він не забув висміяти. Міністра економіки Тимофія Милованова Коломойський назвав дебілом, а главу Мінкульту Володимира Бородянського, який вибачився перед ексглава НБУ, – покидьком.

Чи є межа моральності в політичній сатирі

Ми обговорили з експертами, до яких політичних наслідків може привести "квартальний" скандал, і про що свідчить поведінка Коломойського, який останнім часом поводиться, м'яко кажучи, неполіткоректно.



Політолог Юлія Тищенко / Фото Крим.Реалії

"У суспільстві зараз йдуть дуже гарячі дискусії, що стосуються одного з останніх номерів "95-го кварталу" за участю хору Верьовки. Я б розділила ці дискусії на кілька груп. Ті, хто належать до першої групи, взагалі вважають, що не відбулося нічого особливого та екстраординарного. Інші намагаються, обходячи фігуру чинного президента, обговорювати кордони соціальної сатири. Треті акцентують на тому, що подібного роду жарти є неприпустимими. І, нарешті, четверта група – це люди, які жорстко розкритикували і "95-й квартал", і безпосередньо Зеленського як людину, що асоціюється з цим колективом", – зазначає політолог Юлія Тищенко.

Основою всіх цих громадських дискусій, на думку експерта, є моральність політичних жартів і технологій, пов'язаних з ними.

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"Наскільки можна використовувати хор Верьовки як бюджетну організацію в такого роду, по суті, політичних шоу – сказати складно. При цьому варто відзначити, що цей виступ, хоч як це не парадоксально, став рекламою хору імені Верьовки. Якщо подивитися на реакцію залу, ми побачимо, що людям все це дуже сподобалося. Разом з тим, жарти на такі теми – це дуже і дуже тонка грань. Авторам цієї політичної сатири не варто забувати про нашу історію вуличних протестів, хоча зараз ніяких передумов для них я поки що не бачу", – робить висновок Юлія Тищенко.

"Цькування Гонтаревої – незаслужене"

У свою чергу Максим Лациба, керівник програм економічного і соціального розвитку "Українського незалежного центру політичних досліджень", зазначає, що в скандальному номері "кварталівців" закон ніхто не порушував.



Максим Лациба / Фото Міністерство юстиції України

"Є приватна студія-продакшн "Квартал 95" і державний хор імені Верьовки. Вони вирішили разом зробити номер. Мають право? Мають. Інше питання, як публіка відреагувала на цей номер. Дуже багато людей переконані, що цей номер порушує гідність і пропагує сміх над людським горем. Це дійсно обурює", – каже політолог.

Чи повинен реагувати на скандал уряд в особі профільного гуманітарного міністерства? Лациба вважаю, що так.

"Це наші з вами гроші виділяються на функціонування цього хору, і міністр культури Бородянський – молодець, що швидко відреагував і вибачився перед Гонтаревою за дії хору Верьовки. Думаю, будуть ще консультації міністерства щодо персонально керівника цього хору. Особисто мені номер не сподобався. Вважаю, що це цькування Гонтаревої незаслужене. Багато людей вважають, що всі неприємності ексглава Нацбанку – це помста олігарха Коломойського за те, що вона, перебуваючи на посаді керівника НБУ, жорстко виконала законодавство України і довела до кінця націоналізацію "Приватбанку" у зв'язку з його фактичним банкрутством. Думаю, що суспільство зобов'язане захищати державних службовців, які виконують закон і діють в інтересах громадян, перебуваючи під загрозою фізичного переслідування з боку бандитів, які у нас часто зараз називаються олігархами або великими бізнесменами", – резюмує Максим Лациба.

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Аналізуючи вплив подібних жартів "95 кварталу" на рейтингові позиції президента і Зе-команди в цілому, директор фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна зазначила наступний важливий момент:

"Всі ми, переглядаючи скандальний номер "95-го кварталу", звернули увагу на те, як реготав зал. Так ось, хвиля обурення в Facebook – це одне, сприйняття народу – інше. Також дуже важливо, як це все буде подано надалі. Якщо на популярному телеканалі "1+1" з Гонтаревої "красиво" зроблять ворога народу, це може ще більше зміцнити довіру до президента: мовляв, він робить саме те, чого від нього чекають прості українці. Але тут ще дуже важливо, як сам Зеленський на це відреагує, а він повинен з цього приводу щось сказати в будь-якому разі. Якщо він вибачиться, думаю, нічого особливого з його рейтингом не буде. Не вибачиться – все одно його рейтинг не знизиться".

На думку Бекешкіної, ефект вибуху інформаційної бомби номер "Кварталу 95" викликав участю в ньому національного хору імені Верьовки: "Якби не хор, концерт точно не був би в епіцентрі уваги. Підлило олії у вогонь і те, що цей номер безпосередньо пов'язаний з олігархом, ім'я якого знає вся країна ".

"Квартал 95" як частина держполітики

Заступник директора "Агентства моделювання ситуацій" (АМС) Олексій Голобуцький говорить про інший важливий момент, який продемонструвала дана пісня: "Так, є деякі, м'яко кажучи, недоречні жарти "Кварталу 95" про політиків, але проблема не в цьому. Головна проблема: "Квартал" – це вже не просто передача або концерт, а частина державної політики. Якщо говорити про конкретний номер про Гонтареву, то абсолютно зрозуміло, на чиє замовлення і для чого це було зроблено. Те, що такі методи використовуються у внутрішній політичній боротьбі – дуже погано. Я хоч і не подобається мені міністр економіки Милованов, але згоден з ним, що все це не сприяє іміджу нашої держави, тому що закордоном дивляться на це і розуміють: завтра на місці Гонтаревої "під прицілом" може опинитися їх бізнес".

Що стосується дискусій з приводу участі в номері "95-го кварталу" хору імені Верьовки Голобуцький каже, що вже і забув про те, що такий хор ще існує, а тут про них так голосно нагадали.

Ми живемо в епоху хайпу, ось вони все і хайпонули: "Квартал 95" і хор. А Коломойський вирішив свої завдання. До речі, якщо з точки зору Коломойського це все виглядало жартом, то з точки зору Гонтаревої це було діями по її залякуванню: мовляв, мало того, що спалюють будинок, так ще й жартують над цим. Так що, як не парадоксально, тут виграла і Гонтарєва в тому числі,

– переконаний Голобуцький.

В цілому, думки більшості експертів збігаються в одному: поки в суспільстві є попит на "слизьку" з морально-етичної точки зору політичну сатиру, гумористи "Кварталу 95" і далі будуть ходити по кризі, якою б тонкою вона не була. І що найцікавіше: прямо чи опосередковано ці жартівливі ігри "з вогнем" надалі впливатимуть на політичну погоду в нашій країні.

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