Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського

Усе, що ти робиш, працює на тебе або проти. І наш президент добре засвоїв цю науку. Саме тому студія "95 квартал" стала основним майданчиком для його передвиборчої кампанії. Володимир Зеленський більше не комік. Він глава держави і виступи "95 кварталу" можуть зіграти злий жарт вже з ним. А разом з ним – і з усією країною.

Про квитки на "Вечірній квартал" у Раді

В українців чудове почуття гумору: ми сміємося часто, щоб не плакати. Нещодавно, наприклад, український актор та комік Юрій Корявченков "Юзік" був впійманий на роздаванні квитків на гумористичне шоу "Вечірній квартал" у сесійній залі Верховної Ради України.

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І жартували ми з цього, як могли. Хтось казав, що у Раді відкрилась нова точка продажу квитків на "Вечірній квартал", а хтось пропонував ще шаурму там продавати. І це було б справді дуже смішно якби не одне "але" – "Юзік" більше не "Юзік", а депутат Верховної Ради Юрій Корявченков.

Та як би ми не жартували, а "Квартал" у суботній вечір ніхто не скасовував. До чого тут президент? Він же наче там більше не грає. Шоу, на яке Корявченков роздавав в Раді квитки і досі починається заставкою, на якій співає тепер уже президент Зеленський.

У цьому звісно немає нічого протизаконного. Мова лише про репутації. А співає Володимир Олександрович тепер уже як, не побоюсь цього слова, глава держави. Значить і репутація не тільки його, а усієї країни.

І ось очікуване суботнє шоу. Державний заслужений академічний народний хор за 75 років співів став відомий в усьому світі. Виходить в Раді квитки не просто на гуморину роздавали, а про духовне збагачення депутатів думали.

Про скандальний номер артистів

Що ж вони там співали? "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", – ось така от сучасна інтерпретація народної весільної пісні.

"Квартал" виконав саркастичну пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

"Хата горить в Гореничах... співпало як", – тут за задумом авторів треба сміятися. Гореничі – це село під Києвом, де згорів нещодавно будинок Валерії Гонтаревої, колишньої голови Нацбанку. Тобто чужа біда для друзів президента – це предмет для насмішок.

Що відомо про пожежу в домі ГонтаревоїЗаміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі записаний на чоловіка ексочільниці Нацбанку Олега Гонтарева. Невідомі підпалили його в ніч на 17 вересня. На щастя, в цей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла.



Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

"А в Лондоні Валєрія думає на Валєріча". А причина для сміху в тому, що ексглава Нацбанку припускає, що підпал її будинку, спалене авто її невістки і наїзд на неї автомобілем у Лондоні – це продовження погроз від Ігоря Валерійовича Коломойського на її адресу.

"Що будемо з горем цим робить, люди підняли ґвалт і крик. І почали робить шашлик". Ось це виходить у суботу в прайм-тайм на каналі Коломойського, а сам Ігор Валерійович у коментарі "Радіо Сводода" каже, що йому дуже сподобалось. І переконує, що не має ніякого відношення до таких жартів.

Ну, звісно, не має, хто б сумнівався. Знаєте, тут одразу згадується, як усі митці кажуть, що вони поза політикою, та і сам Євген Кошовий у штабі Зеленського під час виборів казав мені так.

Не хотілося йому в політику – краще зі сторони, як і раніше. Гумор – це прекрасно, а сміх, як відомо, продовжує життя. Тому давайте усі разом посміємося, над тим, що комусь спалили будинок, машину та ще й ноги поламали. От весело, правда?

З іншої сторони, "Квартал" завжди вирізнявся своєрідним гумором, для них цілком нормально поїхати за кордон і почати проводити от такі паралелі: "Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих".

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Про реакцію суспільства та політиків

Не подумайте, я не моралізатор і на хор імені Верьовки наїжджати не планую, їх навіть шкода. Довго тепер доведеться виправдовуватись.

Важливо! Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив, що не тримається за посаду і готовий звільнитися, якщо це буде потрібно для блага колективу.

Міністр культури Володимир Бородянський, а хор, нагадаю державний, вже вибачився перед Гонтаревою. Його можна зрозуміти: поки вони у міністерстві напрацьовують стратегії і плани, думають над гуманітарною політикою і національною ідеєю, державний хор бере участь в невдалих жартах "95 кварталу".

Одна з цілей гуманітарної політики - знайти точки дотику, якомога чіткіше окреслити цінності, які нас об'єднують,... Опубліковано Володимиром Бородянським Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

"У моїй системі цінностей радіти тому, що у людини згорів будинок – зловтіха, яка породжує вседозволеність. Цю модель поведінки не можна підтримувати або виправдовувати, її можна тільки присікати. Не можна перетворювати в норму те, що нормою не є". – наголосив Бородянський.

Знаєте, і в мою систему цінностей це теж абсолютно не вкладається. Просто не можна популяризувати насильство, його в Україні і так багато. Ще раз хочу звернути вашу увагу: конфлікт між ексочільником Нацбанку Гонтаревою і ексвласником "ПриватБанку" Коломойським розпочався після того, як той банк націоналізували.

Не знаю, чи мав олігарх відношення до попередніх нападів, хай у цьому слідство розбирається. Просто минулого тижня Ігор Валерійович програв один з етапів суду по "ПриватБанку" в Лондонському суді. Не в Печерському, а Лондонському.

Тож, звісно, Ігор Валерійович не має жодного відношення до таких плоских жартів, ніхто ж в цьому не сумнівається. От і міністр економіки та торгівлі Тимофей Мілованов засумнівався. Він навіть каже, що подібні жарти можуть вплинути на інвестиційну привабливість України у світі.

Правда, стає не так смішно, як здавалося на перший погляд?А що ж президент? Раніше він заявляв, що чекає від правоохоронних органів якнайшвидшого розслідування пожежі у будинку колишньої голови НБУ.

Пройшло більше, ніж місяць – ні підозрюваних, ні затриманих, ні доказів того, що будинок спалила сама Гонтарева, немає. Зате є от такі плоскі жарти у гумористичному шоу, яке досі прикрашає своїм обличчям президент.

Ще пів року тому такі жарти працювали на рейтинг Зеленського. Сьогодні вони можуть зіграти злий жарт вже з ним, а разом з ним і з усією країною.

Що таке програма "Голобородько""Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.