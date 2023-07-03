Россия может взорвать Запорожскую АЭС: в Times назвали мотивы Путина
Источник:The Times
Россия готовится к вероятному теракту на Запорожской АЭС, заминировав атомную электростанцию. Журналисты проанализировали, какие мотивы могут побудить Владимира Путина к техногенной катастрофе.
Кремлевский диктатор может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на скорые победы. Путин может распорядиться взорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся в последнее время позиции.
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Путин может взорвать ЗАЭС, чтобы "сохранить лицо"
Как говорится в редакционной статье The Times, Путину важно сохранять лицо в глазах своих сторонников как авторитарному правителю. Поэтому лидера России к каким-либо радикальным действиям могут подтолкнуть ход войны против Украины, которая стала "огромной стратегической ошибкой", и попытка мятежа предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина.
Авторы статьи обращают внимание, что российская оккупационная армия давно не может показать никаких успехов на фронте. Это в свою очередь бьет по имиджу Путина.Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.
Также шаткость позиций Путина продемонстрировал мятеж Пригожина 24 июня, когда российская армия почти не сопротивлялась вагнеровцам, а жители Ростова "с энтузиазмом приветствовали наемников".
Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на скорые победы,
– предполагают авторы материала The Times.
Авторы статьи напомнили, что Россия уже осуществила одну техногенную катастрофу, когда взорвала Каховскую ГЭС. Как говорится в материале, "вполне возможно, что у них (россиян – 24 Канал) есть и план удара по Запорожской атомной электростанции".
В пользу этих подозрений свидетельствует и постепенное выведение из АЭС российских оккупантов и персонала станции.
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Авторы публикации отмечают, что страны-члены НАТО должны решительно предупредить Россию, что не оставят без ответа диверсию на Запорожской АЭС с потенциально катастрофическими последствиями.
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Что известно об угрозе российского теракта на ЗАЭС
- В июне президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. В недавнем интервью глава государства допустил, что оккупанты могут дистанционно взорвать атомную станцию.
- По данным ГУР МО, россияне дополнительно заменировали ЗАЭС. Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что россияне уже завершили подготовку к подрыву ЗАЭС. В частности, заминировали бассейн-охладитель и поставили технику со взрывчаткой возле 4 энергоблоков ЗАЭС.
- Также в ГУР информировали, что российские оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома".
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что около сотни работников "Росатома" и часть коллаборантов покинули ЗАЭС.