Россия может взорвать Запорожскую АЭС: в Times назвали мотивы Путина

Россия готовится к вероятному теракту на Запорожской АЭС, заминировав атомную электростанцию. Журналисты проанализировали, какие мотивы могут побудить Владимира Путина к техногенной катастрофе.

Кремлевский диктатор может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на скорые победы. Путин может распорядиться взорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся в последнее время позиции.

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Путин может взорвать ЗАЭС, чтобы "сохранить лицо"

Как говорится в редакционной статье The Times, Путину важно сохранять лицо в глазах своих сторонников как авторитарному правителю. Поэтому лидера России к каким-либо радикальным действиям могут подтолкнуть ход войны против Украины, которая стала "огромной стратегической ошибкой", и попытка мятежа предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина.

Авторы статьи обращают внимание, что российская оккупационная армия давно не может показать никаких успехов на фронте. Это в свою очередь бьет по имиджу Путина.

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Также шаткость позиций Путина продемонстрировал мятеж Пригожина 24 июня, когда российская армия почти не сопротивлялась вагнеровцам, а жители Ростова "с энтузиазмом приветствовали наемников".

Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на скорые победы,

– предполагают авторы материала The Times.

Авторы статьи напомнили, что Россия уже осуществила одну техногенную катастрофу, когда взорвала Каховскую ГЭС. Как говорится в материале, "вполне возможно, что у них (россиян – 24 Канал) есть и план удара по Запорожской атомной электростанции".

В пользу этих подозрений свидетельствует и постепенное выведение из АЭС российских оккупантов и персонала станции.

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Авторы публикации отмечают, что страны-члены НАТО должны решительно предупредить Россию, что не оставят без ответа диверсию на Запорожской АЭС с потенциально катастрофическими последствиями.



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