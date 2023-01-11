1—2 месяца и в Украины будет военно-техническое преимущество, — Пионтковский об агонии в Кремле

Запад активизировал поставки в Украину тяжелого оружия. А единственный ресурс России – это мобилизованные, которые без профессионального командования на поле боя ничего не стоят.

Об этом 24 Канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что паузу перед масштабным наступлением Украины Владимир Путин использует, чтобы получить хоть какие-то даже не важные стратегически "победы".

Кстати говоря США стремятся изменить динамику войны в Украине посредством поставок оружия, – Госдеп

Украинская разведка сообщает, что с 9 января 2023 года российским военнообязанным запретили выезд за пределы страны. В Кремле эти сведения назвали информационной диверсией.

По словам Пионтковского, в России мобилизация и не прекращалась. Он уверен, что если бы Украина получила еще полтора месяца назад набор необходимого вооружения, о котором говорил в своем интервью Валерий Залужный, сейчас была бы совсем другая военная ситуация.

Подготовка к наступлению

Российский оппозиционер предполагает, что на окончательную подготовку Украины, получение необходимого оружия для наступления на юг необходимо 1 – 2 месяца. Эту паузу Россия использует для попытки добиться максимального успеха на поле боя.

Активизируются атаки на Соледарь, Бахмут. Единственный ресурс, который есть у Путина – это "мобики". Это огромное количество не подготовленных людей,

– добавил Пионтковский.

Пионтковский предсказывает большие потери на фронте по обе стороны в ближайшее время.

"Но стратегически изменить ситуацию за эти 1 – 2 месяца Москва не сможет, а затем по Украине уже будет военно-техническое преимущество", – отметил оппозиционер.

Пионтковский о событиях на фронте в ближайшее время: смотреть видео

Поможет ли России мобилизация

Пионтковский предполагает, что Путин теоретически может мобилизовать миллион человек посредством закрытия границ, репрессивной системы и введения военного положения.

Но для того чтобы этот миллион был не стадом, а боевой силой, по всем законам организации военной машины на миллион "мобиков" нужно 100 тысяч офицеров. Где он возьмет подготовленных профессиональных офицеров?

– заметил оппозиционер.

Российские профессиональные офицеры предпочитают частные военные компании. В России наблюдается тенденция к созданию таких бизнесменами, заметил говорящий, более того даже у министра обороны Сергея Шойгу есть своя.

"Они готовятся уже даже не к войне в Украине, а к предстоящей войне между этими бандами за передел масштабной собственности после того, как путинский режим закончится", – убежден Пионтковский.

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