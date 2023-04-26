Новый рекорд: украинский снайпер под Соледаром за час уничтожил немало оккупантов

26 апреля 2023, 11:54
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Сухопутные войска ВСУ

Наши защитники без устали ликвидируют врагов. Так, на позициях под Соледаром снайпер 24 Отдельной механизированной бригады за один час уничтожил 16 захватчиков.

В Сухопутных войсках добавляют, что у снайпера Королевской бригады есть позывной "Кузьма". Вместе с собратьями он ежедневно пополняет статистику потерь врагов.

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Украинские снайперы работают под Соледаром / Фото 24 ОМБр имени короля Даниила

Украинский снайпер установил мировой рекорд

Добавим, что наши воины – самые лучшие. Украинский снайпер из 73-го центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил рекорд. Выстрел, ставший смертельным для оккупанта, считается дальним боевым снайперским выстрелом в мире.

Снайпер убил оккупанта с расстояния 2710 метров. Выстрел производился из винтовки McMillan Tac 50 (прицел Nightforce). Смертельным боеприпасом для захватчика стал Hornady A-Max BMG, 750 grain.

Актуальные потери врага

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения наши воины ликвидировали уже 188 410 русских солдат.

Статистика потерь врага в технике выглядит следующим образом:

  • танков – 3696;
  • боевых бронированных машин – 7173;
  • артиллерийских систем – 2 891;
  • РСЗО – 539;
  • средств ПВО – 293;
  • самолетов – 308;
  • вертолетов – 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2443;
  • крылатых ракет – 911;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5800;
  • специальной техники – 359.
Автор: Анна Романюк