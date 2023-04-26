Новый рекорд: украинский снайпер под Соледаром за час уничтожил немало оккупантов

Наши защитники без устали ликвидируют врагов. Так, на позициях под Соледаром снайпер 24 Отдельной механизированной бригады за один час уничтожил 16 захватчиков.

В Сухопутных войсках добавляют, что у снайпера Королевской бригады есть позывной "Кузьма". Вместе с собратьями он ежедневно пополняет статистику потерь врагов.

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Украинские снайперы работают под Соледаром / Фото 24 ОМБр имени короля Даниила

Украинский снайпер установил мировой рекорд

Добавим, что наши воины – самые лучшие. Украинский снайпер из 73-го центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил рекорд. Выстрел, ставший смертельным для оккупанта, считается дальним боевым снайперским выстрелом в мире.

Снайпер убил оккупанта с расстояния 2710 метров. Выстрел производился из винтовки McMillan Tac 50 (прицел Nightforce). Смертельным боеприпасом для захватчика стал Hornady A-Max BMG, 750 grain.

Актуальные потери врага

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения наши воины ликвидировали уже 188 410 русских солдат.

Статистика потерь врага в технике выглядит следующим образом: