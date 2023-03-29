Путин признал дефицит боеприпасов: способна ли Россия быстро нарастить их производство

Российские войска столкнулись с серьезным дефицитом снарядов и боеспособной военной техники. Возможностей резкого увеличения производственных мощностей у них нет, в отличие от стран Европы.

Об этом в эфире 24 Канала заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он добавил, что российская экономика лишена доступа к передовым технологиям.

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Россия не может нарастить производство

По его словам, до последнего времени считалось, что Россия владеет миллионами тонн боеприпасов, унаследованных от Советского союза. Однако недавно президент России Владимир Путин заявил, что существует дефицит боеприпасов. Это позитивная новость для Украины.

"Может ли Россия нарастить производство – думаю, что нет. Одно дело захотеть и сказать об этом, а другое – сделать. Более 30 лет российская экономика занималась утилизацией старых боеприпасов. Они производили новые, но далеко не в тех количествах, как им хотелось. Россия смогла сделать некоторые запасы, но этого не хватает на войну такой интенсивности, как сейчас", – отметил военный эксперт.

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Снарядный "голод" станет еще более актуальным для оккупантов

По мнению Самуся, маловероятно, что Россия сможет найти необходимые станки, комплектующие и материалы, чтобы производить больше оружия и покрывать собственные нужды. Страна ограничена санкциями и нет доступа к технологиям Запада. В Европе же ситуация несколько иная – там также 30 лет "готовились к миру", но, в отличие от России, страны Европы и США способны быстро нарастить производство боеприпасов и военной техники, ведь владеют технологиями и ресурсами.

"Такие страны, как Болгария, могут достаточно быстро нарастить производство и уже через несколько месяцев, я думаю, мы будем получать миллионы снарядов. В то же время Россия декларирует, что будет модернизировать и выпускать по одному танковому батальону ежемесячно. На деле оказалось, что за месяц выпустили всего 7 танков – меньше танковой роты", – подчеркнул он.

По словам Михаила Самуся, снарядный "голод" и недостаток боеспособной и современной техники будет приобретать для России все более актуальное значение.

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