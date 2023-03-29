Про це в ефірі 24 Каналу заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він додав, що російська економіка позбавлена доступу до передових технологій.

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Росія не може наростити виробництво

За його словами, до останнього часу вважалось, що Росія володіє мільйонами тон боєприпасів, які вона успадкувала від Радянського союзу. Проте, нещодавно президент Росії Владімір Путін заявив, що існує дефіцит боєприпасів. Це позитивна новина для України.

"Чи може Росія наростити виробництво – думаю, що ні. Одна справа захотіти та сказати про це, а інша – зробити. Понад 30 років російська економіка займалась утилізацією старих боєприпаси. Вони виготовляли нові, але далеко не у тих кількостях, як їм хотілось. Росія змогла зробити певні запаси, але цього не вистачає на війну такої інтенсивності, як зараз", – зазначив військовий експерт.

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Снарядний "голод" стане ще актуальнішим для окупантів

На думку Самуся, малоймовірно, що Росія зможе знайти необхідні верстати, комплектуючі та матеріали, щоб виготовляти більше зброї та покривати власні потреби. Країна обмежена санкціями та немає доступу до технологій Заходу. Натомість в Європі ситуація дещо інша – там також 30 років "готувались до миру", але, на відміну від Росії, країни Європи та США здатні швидко наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, адже володіють технологіями та ресурсами.

"Такі країни, як Болгарія, можуть доволі швидко наростити виробництво і вже через кілька місяців, я думаю, ми будемо отримувати мільйоні партії снарядів. В той час, Росія декларує, що буде модернізовувати та випускати по одному танковому батальйону щомісяця. На ділі виявилось, що за місяць випустили лише 7 танків – менше танкової роти", – наголосив він.

За словами Михайла Самуся, снарядний "голод" і нестача боєздатної та сучасної техніки буде набувати для Росії все більш актуального значення.

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