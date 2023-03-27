Никакая российская броня от них не защитит, – военный эксперт об урановых снарядах

Размещение ядерного тактического оружия России в Беларуси, по словам Владимира Путина, стало ответом на передачу боеприпасов с обедненным ураном Украине. Однако это сравнение выглядит как полный бред, эти снаряды не имеют ничего общего с использованием ядерного оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Он подчеркнул, что британские оперенные подкалиберные боеприпасы типа L26A1 и L27A1 гарантированно уничтожают любой российский танк, поэтому у россиян началась такая паника.

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Коваленко сообщил, что подобные боеприпасы есть и у России. Они использовались еще со времен Советского Союза.

Россияне также использовали такие боеприпасы

Еще в 1980-е годы в СССР использовались, например, боеприпасы для танков и артиллерии с обедненным ураном.

Эксперт напомнил, что Россия на территории Украины использовала боеприпасы под названием "Свинец-1" и "Свинец-2", также имеющие сердцевину с обедненным ураном.

Ни один российский или советский танк Т-72, Т-80, даже Т-90, не говоря уже о Т-62 и Т-54, не имеют достаточно мощной брони для того, чтобы уберечься от этих боеприпасов. Они будут уничтожены в любом случае,

– подчеркнул Коваленко.

Коваленко рассказал о возможностях снарядов с обедненным ураном: смотреть видео

Россияне тщетно пытаются улучшить броню

Попытки россиян улучшить броню на своих танках выглядят абсурдно и неэффективно, заметил военный эксперт. Динамическая защита "Контакт-1" вообще не спасает от подобного боеприпаса с обедненным ураном.

Защита "Контакт-1" действует против другого вида боеприпасов, но против этого они вообще не эффективны,

– резюмировал спикер.

Что известно о снарядах с обедненным ураном