Мобилизация в Украине: что изменится, если призвать молодежь
Источник:Pro війну
В Украине идет мобилизация и военное положение. Сейчас украинцы в возрасте от 18 до 27 лет подлежат призыву на срочную военную службу. Военнообязанные старше 27 лет становятся на военный учет и подлежат мобилизации.
Военно-политическое руководство нашей страны размышляет над уменьшением призывного возраста, чтобы иметь возможность отправлять на фронт больше молодежи, информирует 24 Канал. Начальник Житомирского ТЦК и СП полковник Сергей Канюк объяснил, как это решение повлияет на украинскую армию.
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Согласно проекту закона №9281, призывной возраст в Украине для мужчин, которые раньше не воевали, хотят снизить с 27 до 25 лет. Мобилизация военнообязанных младше 25 лет без боевого опыта незаконна и может жаловаться в суде. Однако заметим, что украинцы до 25 лет могут получить повестку для обновления базы данных призывников.Важно! Проект закона №9281 передан на подпись Президенту Украины. Подписанный президентом закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального оформления.
В армию придут молодые люди
По мнению начальника Житомирского ТЦК и СП, одобрение решения о снижении призывного возраста граждан с 27 до 25 лет окажет положительное влияние на Вооруженные Силы Украины.
Ведь в армию придут молодые люди с лучшим физическим состоянием, которые могут быть привлечены к комплектованию ВСУ, в частности:
- десантно-штурмовых войск;
- морской пехоты;
- Сил особых операций.
Однако Канюк отметил, что в настоящее время в армии служит достаточно много мужчин в возрасте до 27 лет. Среди них немало добровольцев.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал изменения в мобилизации в Украине. По его словам, наше войско будет сотрудничать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями государства. Они помогут находить людей с конкретными навыками, а также отказать от попыток уклониться от призыва квалифицированных украинцев.
- В Украине военнообязанные могут самостоятельно найти себе место в рядах Вооруженных Сил. Для этого нужно найти подразделение, в котором вы хотите воевать, и смотреть, какие там есть вакансии.
- Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что в Украине есть проблема с уклонением от мобилизации, однако не массовая и не влияющая на общую ситуацию.