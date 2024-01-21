Это уже взрослый мужик, – военный "Бот" призвал снизить призывной возраст до 22 лет
Источник:Янина Соколова
В отозванном законопроекте о мобилизации Кабмин предлагал снизить призывной возраст граждан. Командир одного из батальонов 3 ОШБр с позывным "Бот" убежден, что его нужно снижать еще больше, чем предлагали законодатели.
Он заявил, что мобилизационный возраст следует снижать до 22 лет. Ранее Минобороны отмечало снижении планки именно до 25 лет.
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Снижать нужно больше
Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Ботом" прокомментировал слухи, что мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет. Он убежден, что этого недостаточно.
Вообще смешно. 25 лет это что? Это взрослый мужик, уже дядя. Ну, по факту, ну в смысле? До 22 нужно снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже,
– заявил он.
Основную проблему мобилизации "Бот" видит в том, что у ТЦК нет диалога с обществом. Он привел пример 3 штурмовой бригады, где есть эта коммуникация, с рекрутами общаются. Люди приходят, они сразу идут на обучение, где их учат.
Военный отмечает, что многие боятся уходить, потому что ничего не умеют. Эти люди верят в миф, что в армии ничего не учат. Однако, как отметил "Бот", новобранцев учат – и это не только в 3 ОШБр.
Мобилизация украинцев
- Глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что без мобилизации не обойтись. Объяснил, что недостаток личного состава уже ощутим. Буданов повторил призыв высшего военного руководства государства к увеличению количества новобранцев.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что усиление мобилизации – это прежде всего вопрос справедливости. Есть люди, которые сражаются с первых дней полномасштабного вторжения и они должны быть заменены. Однако важно подготовить новых бойцов, поведать, куда он идет.
- Президент Украины также заявил, что не видит необходимости мобилизовать сейчас полмиллиона человек. Зеленский выступает за "умный и справедливый" закон о мобилизации. Он не увидел достаточно деталей для принятия решения о мобилизации 500 тысяч человек. Прежде всего, на это нужны деньги.