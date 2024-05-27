Хватит полумер: парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине бить по России

В декларации, принятой Парламентской ассамблеей НАТО в конце весенней сессии в Софии 27 мая, есть призыв снять ограничения для Украины насчет ударов западным оружием. А еще там просят усилить военную помощь нашему государству.

Пока Украине не позволяют бить по военным целям в России западным оружием. Впрочем, некоторые страны дали такое разрешение, хоть и косвенно.

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Что сказали в НАТО относительно атак по территории России

Украине необходимо обеспечить все, что ей нужно, как можно быстрее и на столько времени, сколько нужно для победы,

– говорится в декларации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился, что следует снять ограничения на использование оружия. Он мотивировал это правом Украины на самооборону, которое включает поражение законных целей за пределами нашего государства.

Документ одобрило большинство из более 200 законодателей из всех 32 стран Альянса. В нем сказано, что союзники по НАТО должны ускорить поставки чрезвычайно важного оружия, необходимого Украине для победы в агрессивной войне России, и должны снять ограничения, которые запрещают его использование против военных целей в России.

Стратегия по поддержке Украины

Члены Альянса должны "четко подтвердить, что их стратегической целью является победа Украины" и "немедленно активизировать и ускорить предоставление военной помощи, которая нужна Украине".

Впрочем, пока усилий по военной помощи недостаточно. Поэтому члены Альянса должны выйти за пределы постепенных шагов к стратегии, которая предоставляет Украине "все, что ей нужно, как можно быстрее и так долго, как это нужно".

"Надо признать реальность": в Альянсе привели аргументы в пользу решения

"Украина может защитить себя, только если сможет атаковать российские линии снабжения и российские базы. Пришло время признать эту реальность и позволить Украине делать то, что она должна. НАТО будет существенно ослаблено, потеряет доверие, если мы продолжим помогать полумерами", – высказался президент ПА НАТО Михал Щерба.

Также он отметил: украинцам нужна помощь прямо сейчас, а не через два года, два месяца или две недели. Поэтому следует "ускоряться и активизироваться".

Умеров просил снять ограничения, чтобы помочь Харькову

По его словам, запрет на удары по России не дает отразить наступление россиян на Харьковщине. А враг тем временем продолжает уничтожать Харьков.

Российский террор должен быть остановлен. Для этого нам нужна ваша решимость. Нам нужно больше противовоздушного оружия, больше возможностей дальнобойности для наших солдат. Я вас прошу максимально способствовать принятию этих решений,

– заявил он.

Какая польза от этого документа

Парламентская Ассамблея НАТО призвала правительства своих стран снять определенные ограничения на поражение легитимных целей в глубине России. Егор Чернев объяснил: "Теперь парламентарии будут иметь юридические основания для того, чтобы еще больше давить на свои правительства с тем, чтобы решения ПА НАТО были воплощены в жизнь".

Что интересно, решение удалось "протолкнуть в последний момент" – первоначальная версия декларации не содержала этот пункт. Инициативу украинцев поддержала американская делегация, что стало определяющим.