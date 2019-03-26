Снятие санкций с приднестровского предприятия – это провокация против украинской промышленности

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых антироссийских санкциях, согласно которым санкции снимаются, в частности, с "Молдавского металлургического завода" расположенного в непризнанном Приднестровье и контролируемого близким к Путину олигархом Алишером Усмановым, вызвало жесткую критику в украинской власти.

Об этом сообщает телеканал ICTV в программе "Факты Недели, 100 минут с Оксаной Соколовой".

По данным журналистов, "Молдавский завод" в Украине имеет давний интерес. Здесь он скупает дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает в Украине и уже продает готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.

По словам председателя комитета ВРУ по вопросам промышленной политики Виктора Галасюка: "Это чистая провокация против украинской промышленности, против украинской экономики и против каждого гражданина".

По информации журналистов, часть других компаний, с которых сняты санкции, тоже связаны с металлоломом.

"Например, ООО "Гуул Дрилл". По данным издания "Лига Нексия", структура занимается незаконным вывозом из ОРДЛО металлолома и различного оборудования для добычи газа. А на оккупированные территории завозит химическую продукцию. Это следует из данных Федеральной таможенной службы. Другие предприятия, исключенные из списка санкций, имеют признаки схемных прокладок. Пять из них зарегистрированы в Ростове-на-Дону, одно – в Симферополе, одно – в Московской области. На чем базируется решение снять с них санкции – загадка", – указывают журналисты.