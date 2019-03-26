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      Снятие санкций с приднестровского предприятия – это провокация против украинской промышленности

      82 Читати новину українською
      Металлургия
      Металлургия / unian.ua

      Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых антироссийских санкциях, согласно которым санкции снимаются, в частности, с "Молдавского металлургического завода" расположенного в непризнанном Приднестровье и контролируемого близким к Путину олигархом Алишером Усмановым, вызвало жесткую критику в украинской власти.

      Об этом сообщает телеканал ICTV в программе "Факты Недели, 100 минут с Оксаной Соколовой".

      По данным журналистов, "Молдавский завод" в Украине имеет давний интерес. Здесь он скупает дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает в Украине и уже продает готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.

      По словам председателя комитета ВРУ по вопросам промышленной политики Виктора Галасюка: "Это чистая провокация против украинской промышленности, против украинской экономики и против каждого гражданина".

      По информации журналистов, часть других компаний, с которых сняты санкции, тоже связаны с металлоломом.

      "Например, ООО "Гуул Дрилл". По данным издания "Лига Нексия", структура занимается незаконным вывозом из ОРДЛО металлолома и различного оборудования для добычи газа. А на оккупированные территории завозит химическую продукцию. Это следует из данных Федеральной таможенной службы. Другие предприятия, исключенные из списка санкций, имеют признаки схемных прокладок. Пять из них зарегистрированы в Ростове-на-Дону, одно – в Симферополе, одно – в Московской области. На чем базируется решение снять с них санкции – загадка", – указывают журналисты.

      blog_ava
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      Теги: Металургия СНБО Санкции
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