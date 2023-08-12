По меньшей мере 8 взрывов: в сети пишут о новом "хлопке" в районе Крымского моста
В районе Крымского моста 12 августа раздавались взрывы. Через несколько часов в Керчи очевидцы снова сообщали о громких звуках и "хлопке".
Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, россияне повторно перекрыли движение транспорта на Крымском мосту, передает 24 Канал.
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Что известно о втором "хлопке" на Крымском мосту
В телеграм-канале "Крымский ветер" сообщили, что около 15:06 в Керчи раздались повторные звуки взрывов. В частности, на Керченском мосту снова оккупанты поставили "дымовую завесу".
В Керчи прогремели повторные взрывы возле Крымского моста / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"
Россияне также жаловались на то, что движение на мосту снова перекрыли. Они также жаловались на "угрозу ракетной атаки".
Впоследствии в сети начали появляться кадры работы той самой российской ПВО. Так, в небе засветились белые полоски, которые обычно появляются после движения ракет.
Россияне жаловались о взрывах возле Крымского моста: смотрите видео
Кроме того, россияне успели и засветить свою противовоздушную оборону в Крыму. В частности, одна из их систем расположилась на горе Митридат, что на аннексированном полуострове.
Оккупанты светят свою ПВО возле Керченского моста: смотрите видео
В то же время жители города Керчь сообщали аж о 8 взрывах возле Крымского моста. Что именно там происходит сейчас – доподлинно неизвестно.
Возле Крымского моста прогремели по меньшей мере 8 взрывов / Фото из российских телеграм-каналов
Уже успел отчитаться об атаке и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что якобы "еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом". В то же время никаких доказательств относительно своих слов ставленник Путина в Крыму в сеть не опубликовал.
Что происходило возле Крымского моста 12 августа
- Первые взрывы во временно оккупированной Керчи прогремели около 13 часов. Тогда очевидцы сообщали о дыме возле самого мостового перехода.
- Сами оккупанты утверждали, что якобы сбили вражескую ракету С-200, а сам дым на мосту это лишь "дымовая завеса". Но почему-то к Крымскому мосту мчались российские катера и самолеты.
- В конце концов украинцы в сети поприветствовали "атаки" на Крымский мост. Они смеются, что "еще не вечер", а также предлагают россиянам "добавочки" по Крымскому мосту.