Снова взлетал МиГ-31К: по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги

По всей Украине утром 18 января доносились сигналы воздушной тревоги. Карта "покраснела" из-за взлета российского самолета МиГ-31К.

Это воздушное судно является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает людей во всех областях нашего государства пройти в укрытие гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

В 9 часов 13 минут по всей Украине раздался отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога раздалась во всех областях Украины около 8 часов 48 минут. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете вражеского судна в небо.

Ракетная опасность на всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!

– говорится в сообщении военных.

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Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усугубляет опасения относительно возможной ракетной опасности, связанной с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и так далее. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Кроме того, недавно самолет также проводит патрулирование Черного моря с дозаправкой, от чего частота и продолжительность тревог по всей Украине значительно увеличилась.

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