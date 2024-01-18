Снова взлетал МиГ-31К: по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги
По всей Украине утром 18 января доносились сигналы воздушной тревоги. Карта "покраснела" из-за взлета российского самолета МиГ-31К.
Это воздушное судно является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает людей во всех областях нашего государства пройти в укрытие гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеЗаметьте! В 9 часов 13 минут по всей Украине раздался отбой воздушной тревоги.
Воздушная тревога раздалась во всех областях Украины около 8 часов 48 минут. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете вражеского судна в небо.
Ракетная опасность на всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!
– говорится в сообщении военных.
Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО.
Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усугубляет опасения относительно возможной ракетной опасности, связанной с этим самолетом.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и так далее. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.
Кроме того, недавно самолет также проводит патрулирование Черного моря с дозаправкой, от чего частота и продолжительность тревог по всей Украине значительно увеличилась.
До этого россияне атаковали Украину "Шахедами"
- Вечером 17 января в Воздушных силах ВСУ предупредили о пуске российских беспилотников типа "Шахед" по разным направлениям. Взрывы раздавались в Сумской области.
- Громкие звуки слышали жители Днепропетровской и Николаевской областей. Кроме того, силы ПВО сбивали вражеские дроны-камикадзе в небе над Хмельницкой областью.
- Уже утром 18 января в Воздушных силах рассказали, что враг запустил 33 "Шахеда" по Украине. Нашим защитникам неба удалось сбить 22 дрона-камикадзе.