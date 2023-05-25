Миру станет безопаснее: Россия может потерять ядерный арсенал после событий в Белгороде

После рейда российских добровольцев в Белгородскую область российские власти, вероятно, окончательно заберут ядерные боеприпасы с военного объекта "Белгород-22". Украине и миру может стать безопаснее.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия больше не может гарантировать сохранность своих ядерных арсеналов на Белгородщине.

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"Я думаю, что россияне окончательно заберут тактическое ядерное оружие из хранилища, потому что они не могут гарантировать его сохранность. Для Украины, стран Центральной Европы и мира в целом станет безопаснее", – сказал Мусиенко.

Россия может потерять ядерное оружие: смотрите видео

Военный обозреватель также добавил, что уязвимость российских ядерных арсеналов может стать поводом для дискуссий в международном сообществе насчет лишения Москвы такого оружия.

Какие еще последствия операции на Белгородщине

Мусиенко отметил высокую подготовку добровольческого рейда, ведь его упустили российские спецслужбы и силовики.

"Мы увидели, что с небольшим количеством людей и средств можно достаточно легко зайти, провести определенные рейды, более чем на сутки установить контроль на территории России", – отметил военный обозреватель.

Кроме того, последние события демонстрируют безразличие Москвы к своим регионам. Российскую власть абсолютно не интересует, как там живут люди, что происходит на местах, безопасно ли им.

Операция российских добровольцев будет иметь продолжение

По мнению Мусиенко, можно говорить об обретении субъектности таких участников российской оппозиции, как легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус. Кремлю следует смириться, что их набеги и рейды будут продолжаться.

События в Белгороде: коротко

Активная фаза операции РДК и легиона "Свобода России" продолжалась 22 – 24 мая. Добровольцы заявили, что смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить оружие и технику.

Российские власти объявили план "Эдельвейс" и искали диверсантов. Но уже 23 мая "антитеррористическую операцию" свернули, чтобы успокоить население.

Спикер украинской разведки Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской" ДРГ. По его словам, российские добровольцы проводили операцию в Белгородской области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев. Однако сами украинцы участия в мероприятиях не принимали.