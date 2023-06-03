Основная угроза кремлевскому режиму: чем могут закончиться операции в Белгородщине

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" объявили о начале второго этапа операции на Белгородщине. С 1 июня неспокойно возле города Шебекино. Все эти события показали отсутствие российской армии и могут привести даже к смене кремлевского режима.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. Он предположил даже сроки, за которые эти возможные события могут произойти.

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Что показывают рейды Белгородщиной

Отсутствие системной координации между силовыми структурами России и отсутствие как таковых сухопутных войск – вот главные пробелы, о которых моментально стало ясно во время рейдов Белгородщиной. По словам военного эксперта, там ведут бои российские пограничные войска или другие силовые ведомства.

"Мы не делаем выводы и не опираемся на информацию российских СМИ, а также мы не знаем точно какими силами и техникой воюют российские добровольцы. Но по косвенной информации можем предположить, что условная рота, усиленная единицей бронетехники, дестабилизировала обстановку в целом российском регионе", – подчеркнул Тамар.

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Какие будут последствия

Число таких рейдов может увеличиваться, считает Григорий Тамар. Их успех, результативность и последовательность прямо пропорциональны успехам украинской армии на фронте. И когда Силы обороны сумеют разгромить российские войска, ряды добровольцев существенно пополнятся.

Таким образом, это может стать основной угрозой для кремлевского режима. Я не удивлюсь, как эти формирования за месяц-два пойдут маршем в Москву для смены политического устройства России,

– предположил он.

Также, по его словам, кремлевский режим дискредитировал себя в морально-нравственном отношении. Поэтому нужно приветствовать стремление любой силы свергнуть этот режим, в результате чего могут состояться демократические выборы.

"Это граждане России воюют, а не украинские военные вторгаются, чтобы изменить политическое устройство. Я хочу отметить профессионализм и мужество этих бойцов. Это им свойственно вне политических взглядов", – добавил Тамар.

События в Белгородской области: последние новости

В ночь на 3 мая в Белгородской области раздавались взрывы. Утром местные власти заявили о работе ПВО и возможные последствия: повреждения автомобилей и даже раненых и погибших.

Российские военные хаотично обстреливают населенные пункты пытаются поразить добровольцев. А для проведения информационных операций в район боевых действий перебросили специальное ТикТок подразделение "Ахмат".

Кремль пока молчит с официальными заявлениями и сомневается в защите Белгородской области. В то же время депутат госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил бомбить с воздуха российский город Шебекино.

Напомним, в ночь на 1 июня в районе города Шебекино было неспокойно – сообщалось о взрывах. Утром стало известно о якобы танковых боях. Таким образом, бойцы РДК и легиона "Свобода России" продолжили свою операцию по освобождению территорий, которая продолжается до сих пор.