Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите военнослужащих
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Законопроект поддержали в целом 296 депутатов.
По словам народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, комитет значительно доработал документ. Также ко второму чтению из законопроекта были изъяты нормы, которые ограничивали права военных на свободу слова в соцсетях.
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О чем говорится в законе
Закон в частности предусматривает отпуска после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости каждые четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.
Закон также предусматривает отпуска для военнослужащих при рождении ребенка.
Также установлено на уровне закона денежной выплаты в размере 15 миллионов гривен семье защитника в случае его гибели при исполнении им обязанностей военной службы.
Другие изменения в социальной сфере
Этот документ предусматривает решение и других проблемных вопросов соцсферы в армии:
- возможность одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном размере;
- возможность для раненых военных на основании решения ВВК находиться на лечении за границей более четырех месяцев при необходимости;
- установление норм против дискриминации по полу и против сексуального домогательства;
- разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.
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- Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что потребности мобилизовать полмиллиона граждан пока нет. Он отметил, что учитывая ротации, которые происходят на передовой, и вооружение, которое поступает, такие масштабы призыва не нужны.
- Также стало известно, кто сможет получить бронирование по новому законодательству. Согласно новым правилам, бронь от мобилизации будет предусматриваться не только для госслужащих, правоохранителей и работников ОПК, но и других сфер. Бронирование будет определяться отдельным постановлением Кабмина.
- В то же время нардеп Роман Лозинский сообщил, что Комитет Верховной Рады не достиг согласия относительно поправок относительно штрафов и наказаний для уклонистов. Он отметил, что пока нет налаженного сотрудничества с правоохранительным комитетом и дойти до окончательного решения пока трудно.