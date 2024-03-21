Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите военнослужащих

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Законопроект поддержали в целом 296 депутатов.

По словам народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, комитет значительно доработал документ. Также ко второму чтению из законопроекта были изъяты нормы, которые ограничивали права военных на свободу слова в соцсетях.

Читайте также Изменения в процессе мобилизации: кто сможет получить бронь

О чем говорится в законе

Закон в частности предусматривает отпуска после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости каждые четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

Закон также предусматривает отпуска для военнослужащих при рождении ребенка.

Также установлено на уровне закона денежной выплаты в размере 15 миллионов гривен семье защитника в случае его гибели при исполнении им обязанностей военной службы.

Другие изменения в социальной сфере

Этот документ предусматривает решение и других проблемных вопросов соцсферы в армии:

возможность одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном размере;

возможность для раненых военных на основании решения ВВК находиться на лечении за границей более четырех месяцев при необходимости;

установление норм против дискриминации по полу и против сексуального домогательства;

разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.

Всеобщая мобилизация в Украине: последние новости