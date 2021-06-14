Девушка Протасевича София Сапега будет оспаривать свое задержание в Минске

Россиянка София Сапега подала жалобу на свое задержание 23 мая. Самолет Rynair с ней и оппозиционным журналистом Романом Протасевичем принудительно посадили в Минске.
Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.
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София Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске
Правозащитник отметил, что рассмотрение жалобы состоится 14 июня в суде Партизанского района Минска. Он добавил, что сейчас София Сапега чувствует себя нормально.
Александр Филанович также рассказал, что 11 июня находился в Следственном комитете Республики Беларусь, где ознакомился с документами, которые касаются задержания подзащитной. Также он просмотрел другие сведения о возбуждении против девушки еще одного уголовного дела.
Отметим, что к Софии Сапеге был допущен адвокат только через 5 дней после посадки самолета, 28 мая. Девушка Романа Протасевича 9 июня написала письмо из СИЗО, в котором попросила не обвинять в ее задержании журналиста.
Протасевича и Сапегу задержали в Минске: главное
- Экс-редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о минировании. Впрочем, после проверки взрывчатку на борту не обнаружили.
- Вместе с ним в Беларуси задержали его девушку Софию Сапегу. Сейчас она находится в СИЗО КГБ.
- 25 мая в сети появилось видео, в котором она "призналась", что администрировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", где публиковались персональные данные белорусских силовиков.
- Александр Лукашенко 27 мая назвал Протасевича "экстремистом", а Софию Сапегу – "его сообщницей".