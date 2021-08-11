Девушка Протасевича София Сапега дала "интервью" провластному каналу в Беларуси

София Сапега, которую задержали вместе с Романом Протасевичем, дала первое интервью после заключения. Об инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair она говорила с ведущей провластного канала "Беларусь 1".

Сапега предположила, что к этому может быть причастен кто-то из окружения ее парня. Мол, на борту точно не было каких-то представителей Комитета государственной безопасности Беларуси.

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София Сапега дала интервью провластному каналу в Беларуси

Сначала на государственном телеканале показали сюжет, в котором якобы говорилось, что на самом деле вся операция по захвату Протасевича спланирована западными спецслужбами. Мол, сделано это с целью навредить Александру Лукашенко.

Для "подтверждения" тезисов авторы материала показали комментарии:

начальника смены аэропорта в Минске;

директора департамента по авиации;

Романа Протасевича.

После этого в студию пригласили девушку оппозиционного блогера Софию Сапегу. Она отметила, что в самолете не видела представителей КГБ. И не считает, что к захвату гражданского судна причастны белорусские спецслужбы.

Девушка добавила, что перед посадкой Протасевич отдал ей всю технику. Ведь думал, что ее не будут снимать с самолета.

Также подруга экс-редактора телеграм-канала NEXTA рассказала, что сейчас чувствует себя лучше, чем в первые дни. Впрочем, по ее словам, еще пока не собирается думать о планах на будущее.

"Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще некоторое время, чтобы осознать и сделать какой-то трезвый и здоровый вывод. Сейчас я не даю никаких оценок", – подчеркнула Сапега.

Протасевича и Сапегу задержали в Минске: главное

Экс-редактора опозцийного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании. Впрочем после проверки взрывчатки на борту не обнаружили.

Вместе с ним в Беларуси задержали его девушку Софию Сапегу. 25 мая в сети появилось видео, в котором она "призналась", что руководила телеграм-каналом "Черная книга Беларуси", где публиковали персональные данные белорусских силовиков.

Суд изменил меру пресечения Протасевичу и его девушке 25 июня. Задержанные сейчас находятся под домашним арестом.