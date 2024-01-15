Нас не оставят без помощи, – Данилов об исторических договорах безопасности с партнерами

Демократический мир продолжает показывать мощную поддержку Украины. В частности, Великобритания и Канада уже работают над гарантиями безопасности для нашего государства.

Предостережения относительно того, что мир прекратит поддерживать Украину, навеянный русской пропагандой Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, объяснив, что это не соответствует действительности.

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Демократический мир с Украиной

Канада и Украина готовятся к подписанию "заверений безопасности". Проект необходимых документов уже направлен в Офис Президента. Подготовка финального решения должна состояться уже через несколько недель.

Это очень важный документ. После саммита в Вильнюсе, Канада и другие страны делают заявления о том, что заканчивают работу над документами и обязательно их подпишут. Это дополнительное понимание того, что никакого ослабления нашей поддержки в мире не будет.

– подчеркнул Данилов.

Саммит в Вильнюсе

11 июля 2023 года в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. Украина ожидала получить приглашение в Альянс. В то же время, страны предложили отмену ПДЧ, который сокращает путь к НАТО и убирает манипуляции о "реформах".

11 июля 2023 года в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. Украина ожидала получить приглашение в Альянс. В то же время, страны предложили отмену ПДЧ, который сокращает путь к НАТО и убирает манипуляции о "реформах". Кроме того, важным достижением саммита стали индивидуальные гарантии безопасности стран G7. Они должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом Североатлантического альянса. Кроме того, важным достижением саммита стали индивидуальные гарантии безопасности стран G7. Они должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Сомнения по поддержке Украины в последнее время возникали из-за ситуации в США. Республиканцы до сих пор не согласовали выделение 61 миллиона для нашего государства. Однако дело здесь не в самой Украине.

"Это временные вещи, связанные с избирательным и внутренними процессами. Это не значит, что нас кто-то оставит без помощи. Демократический мир нам будет помогать, потому что мы боремся за свободу и демократию с автократической Россией", – подчеркнул секретарь СНБО.

Россия активизирует ИПСО и пытается деморализовать украинское общество, в частности, используя агентов за рубежом. Однако важно не подвергаться этим попыткам России и помогать нашему войску победить страну-террориста.

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