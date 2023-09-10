Сотрудничество не переломит ход войны: что Россия хочет получить от КНДР

Западные СМИ пишут, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов к вооруженному соглашению с Россией. Это выгодно как Северной Корее, так и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. По его словам, Путин может подкупить Ким Чен Ына по вопросам продовольствия, медицины и технологий.

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Какая выгода для Путина

Игорь Чаленко убежден, что таким сотрудничеством Россия доказывает, что находится в полной изоляции и не способна производить даже советские виды вооружения.

В свое время Советский Союз передавал Северной Корее снаряды. Неизвестно, производит ли КНДР советские виды вооружения, однако на складах точно есть определенные запасы. Кроме того, Россия может попросить у Ким Чен Ына наработки по ракетным технологиям.

Понятно, что Россия захочет определенные ракетные технологии. Северная Корея показывает, что имеет некоторые наработки. Но думаю, что это никак не станет переломным моментом на войне,

– сказал политолог.

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