Будут сюрпризы для России: политолог объяснил, какое соглашение подписала Украина с Великобританией

Риши Сунак 12 января неожиданно приехал в Киев, чтобы подписать вместе с Владимиром Зеленским соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией. Этот документ не содержит обязательств Великобритании вступить в войну на стороне Украины, если Россия снова совершит акт агрессии.

Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что приезд Риши Сунака в Украину стал первым в ряде визитов мировых политиков, приуроченных ко второй годовщине начала войны России против нашей страны. В то же время, Киеву нужно приглашать лидеров государств, чтобы создать правильное настроение у западных партнеров относительно предоставления Украине большей помощи.

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Есть большая тайная часть соглашения

Он напомнил, что кроме подписания соглашения с Украиной Великобритания объявила о выделении почти 3 миллиардов долларов помощи.

Соглашение между Киевом и Лондоном является рамочным документом, созданным по результатам договоренностей на саммите НАТО в Литве (состоялся в июле 2023 года – 24 Канал). Другие страны также должны подписать подобные соглашения с Украиной. Также подписание соглашения – это фиксация того уровня помощи, который есть, и подтверждение его в будущем,

– отметил политолог.

Риши Сунак также объявил 12 января о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3 миллиарда долларов). В пакет войдет: дополнительное оборудование к ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов и т.д.

Кроме того, существует большая тайная часть соглашения между Украиной и Великобританией, которая не разглашается, о поставках ракет, разведданных, военного сотрудничества. Она также касается действий ВСУ в ближайшие 2-3 месяца – до возможного весеннего наступления украинских сил.

Британцы не обо всем хотят говорить публично, чтобы об этом не узнали россияне и не успели подготовиться. В Офисе Президента также заявили, что для России в этом соглашении будут сюрпризы,

– отметил Давидюк.

Также Риши Сунак выступил в Верховной Раде с очень мощным заявлением. Он подчеркнул, что приехал из "старейшего парламента в самый смелый".

"Великобритания еще раз подтвердила, что является топовым партнером и супердругом Украины. Однако подписанное соглашение – среднее, ведь в нем речь идет не о гарантиях безопасности со стороны Британии, а, по словам Сунака, об обязательствах. Лондон будет давать деньги, военную помощь Украине. Однако это не является стопроцентной гарантией – могут дать, а могут не дать, и вступать в войну за нас британцы не станут", –подчеркнул Николай Давидюк.

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