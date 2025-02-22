6 раз банкрот: политтехнолог разобрал бизнес-методы Трампа в политике

США предложили Украине соглашение по обмену редкоземельных металлов, которые есть в недрах нашего государства, на военную помощь. Владимир Зеленский отказался его подписывать. Хотя оно было плохо заключено для Украины, но подходило для бизнес-методов Дональда Трампа.

Ведь Дональд Трамп неоднократно не соблюдал свои обязанности в бизнесе. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Все звучит нормально для бизнеса Трампа. Бизнес Трампа не в том, чтобы соблюдать обязанности. О бизнесе Трампа мы знаем, что он 6 раз банкрот. Банкрот – это человек, который всех кинул 6 раз. Почему мы думаем, что он будет соблюдать обязанности США?" – сказал он.

Кроме того, так же Трамп ведет политику без правил. В частности, США брали на себя обязанности в рамках Устава ООН. Однако сейчас это не мешает американскому лидеру звонить премьер-министру Дании и требовать Гренландию.

Это уже давление, военная угроза. Потому что он сказал, что не отменяет вариант военным путем захватить Гренландию. Это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Потому что ядерное государство угрожает безъядерному государству,

– объяснил политтехнолог.

Договор создавали всего несколько дней

Михаил Шейтельман отметил, что договор о редкоземельных металлах создавали всего несколько дней. Несмотря на то, что там есть очень много юридических моментов. В частности, какие права имеют Штаты, на какие ископаемые, как будет осуществляться оплата лицензий.

Например, в штате Техас владелец земли является владельцем недр. В Украине не так. Ты купил землю себе, но не имеешь права на недра, которые в этой земле. Чтобы создать такой настоящий договор, если этим займутся юристы Украины, США, международные, то это может занять месяц для первой версии,

– подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о срыве Украиной соглашения по редкоземельным полезным ископаемым. Его администрация, вероятно, будет пытаться заключить упрощенное соглашение. В Axios пишут, что США и сейчас Украина обсуждают "улучшенное" соглашение об ископаемых.