Историческая сделка: политтехнолог выделил 3 весомых тезиса договоренностей по безопасности с США

На полях саммита G7 Украина и США подписали историческое соглашение – 10-летние оборонные договоренности. Вашингтон будет оказывать поддержку для развития Сил обороны.

Новость о заключенном договоре не стала неожиданностью, это анонсировали накануне. Политолог Михаил Шейтельман назвал 24 Каналу три весомых тезиса подписанных гарантий безопасности с США.

Самое главное здесь США и Украина подписали 10-летнее оборонное соглашение

Что означает договор о безопасности с США

Во-первых, договоренности по безопасности с США ведут Украину в НАТО. В договоре четко зафиксировано, что наше государство без всяких сомнений станет членом Альянса. Это, свою очередь, снимает все противоречия в речах Джозефа Байдена. К примеру, в 2023 году американский лидер подтвердил будущее членство Украины в Североатлантическом альянсе, однако впоследствии опроверг сказанное. Впрочем, теперь в договоре по безопасности четко указано, что безопасность Украины является нераздельной частью евроатлантического региона, и это еще до слов о вступлении в НАТО.

Во-вторых, заключенное соглашение заявляет, что безопасность Украины невозможна без восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года. Это очень мощный тезис, по словам Шейтельмана, теперь нельзя говорить, что "кто-то с чем-то" уговорит "кого-то" подписать договор об отказе от территорий. Отказ нашей страны от территорий будет означать, что безопасности нет. В то же время подписанная договоренность говорит, что "обещаем вам безопасность".

В-третьих, американцы в договоре по безопасности отметили, что нужно поддержать эффективную программу реформ в Украине, в частности: укрепление независимого управления; борьба с коррупцией; соблюдение прав человека; верховенство закона. Далее говорится, как это будет: усилить реформу украинского правосудия, ввести антикоррупционные меры. После снова пункты: реформировать правоохранительные, налоговые, таможенные органы и органы безопасности; усилить корпоративное управление и тому подобное.

Это означает, что они (американцы – 24 Канал) с нами будут сидеть. Поверьте, этих пунктов будут придерживаться. Этот договор не положат под сукно (отложить на неопределенный срок – 24 Канал), он разойдется по американским министерствам и ведомствам. Сядет Минюст, скажет: "Наш 4 раздел". К нам приедут представители Минюста США, может после войны, может сейчас, договор все же на 10 лет,

– отметил Михаил Шейтельман.

"Скажут: "Мы собирались по этому разделу вам помочь, вот что предлагаем..." Украина не смогла самостоятельно отразить атаку россиян, в этом помогли еще около 53 стран. Так же самостоятельно не справимся с коррупцией, с реформой административной, правосудия и так далее. В то же время вместе с американцами и европейцами справимся. К тому же в соглашении с Великобританией есть похожие пункты, что они обязуются помочь Украине это все победить. Это также большой позитив", – констатировал политтехнолог.

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