Россия хочет разместить базу военно-морских сил в Африке: какую цель она преследует
Институт изучения войны написал, что Россия может подписать с Суданом соглашение об обмене оружием. Оккупанты ищут вооружение по всему миру. Также страна-агрессор хочет разместить свою базу ВМС в этом регионе.
Ведь это возможность контроля за большим трафиком грузов в Красном море. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Какие цели преследуют оккупанты
Иван Ступак отметил, что Россия имеет цель разместить свою базу военно-морских сил в этом регионе. Это Красное море, где есть возможность контролировать большой трафик грузов, которые идут из Азии, Ближнего Востока, через Черное море в Средиземное море и далее в страны Западной Европы и наоборот.
Не забываем, что на этом участке под водой находится большое количество кабелей оптоволоконных, интернет. Это очень большой хаб, очень большой узел. Россияне имеют цель установить там контроль, свою базу, свои корабли с крылатыми ракетами, катера, патрулирования,
– объяснил он.
Также россияне ищут оружие по всему миру. В частности, старое советское вооружение, которое ранее поставлялось странам Африки. ЮАР имеет возможность изготавливать советские образцы вооружения, снаряды различных калибров. Это также может потом не прямыми путями, а опосредованными поставляться в Россию.
Россия может подписать соглашение с Суданом: что известно
- Аналитики ISW написали, что Кремль планирует подписать соглашение с Вооруженными силами Судана по обмену оружием для своего логистического хаба в Порт-Судане на Красном море.
- Помощник главнокомандующего ВСС Ясир Аль-Атта описал запланированный российский центр как "не совсем военную базу". Российские военкоры писали, что ВСС смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.
- Отмечается, что Россия, вероятно, изменит сторону поддержки в гражданской войне в Судане, чтобы поддержать ВСС и создать свою военно-морскую базу в Красном море. Военные аналитики считают, что российская поддержка Вооруженных сил Судана принесла бы большую пользу Ирану.