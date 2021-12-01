Союзники пристально следят, – МИД Эстонии о ситуации на восточных границах НАТО

Страны-члены НАТО пристально следят за ситуацией вдоль восточных границ альянса. Все союзники отмечают, что как гибридная атака Беларуси, так и непрозрачные действия России против Украины недопустимы.

Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, подводя итоги первого дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств НАТО в Риге.

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Эстонский дипломат отметила, что "Североатлантический альянс единый оперативно оценивает ситуацию на европейскую безопасность и готов защищать всех своих союзников".

Союзники ясно видят в сосредоточении российских войск у границы с Украиной угрозу как украинской, так и европейской безопасности в целом. Они призвали Россию немедленно положить конец этой деятельности,

– заметила Эва-Мария Лийметс.

Глава МИД указала, что министры выразили сожаление по поводу закрытия Москвой дипломатических каналов с блоком, "хотя именно сейчас нужен конструктивный диалог с Россией".

Действия Беларуси на границе с ЕС

Эва-Мария Лийметс добавила, что другой важной темой стали действия белорусских властей на границе с ЕС.

Жестокое манипулирование человеческими жизнями, попытки разделить и дискредитировать НАТО и Евросоюз – это требует единого ответа, и НАТО всячески поддерживает своих союзников, которые испытывают наибольшее давление,

– подытожила она.

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