С какой целью солдат КНДР отправили в Курскую область: в СНБО ответили

Солдаты из Северной Кореи уже находятся вблизи линии боевого соприкосновения в Курской области России. Они тренируются использовать FPV-дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко для The Washington Post.

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Коваленко отметил, что сейчас в Курской области России военные из Северной Кореи осваивают управление FPV-дронами в "реальных боевых условиях".

Руководитель ЦПД подчеркнул, что в течение трех месяцев северокорейцы вполне смогут заменить российских солдат. В то же время лейтенант отметил, что Украина уже определила места расположения военных КНДР.

Мы знаем, что на этих позициях находятся северокорейцы, и эти позиции подверглись ударам. Я не могу комментировать потери,

– отметил он.

К слову, Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества подтвердил потери среди северокорейских военных. В то же время он в очередной раз отметил недостаточную реакцию мира на угрозу для Украины от солдат КНДР и предостерег, что Россия может прибегнуть к гораздо большему использованию северокорейского контингента.

В то же время представитель Госдепа Мэтью Миллер отмечал, что США вместе с партнерами обсуждают возможный ответ на привлечение войск КНДР Россией для войны против Украины. Однако пока официальной позиции нет.